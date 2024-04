Viimastel päevadel on olukord Vene ja Ukraina rindel olnud keeruline, teatas pühapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Oluline esmaspäeval, 15. aprillil kell 12.52:

- Zelenski sõnul on olukord rindel keeruline;

- Donetski oblastis Siverskis hukkus pommitamises neli inimest;

- ISW: Vene väed liikusid Tšassiv Jari suunal edasi.

Donetski oblastis Siverskis hukkus pommitamises neli inimest

Ukraina Donetski oblasti Bahmuti rajoonis asuvas Severski linnas sai pühapäeva õhtul pommitamise käigus surma neli inimest, ütles esmaspäeval oblasti sõjalise administratsiooni juht Vadõm Filaškin.

"Linn sattus eile õhtul raketitule alla, nüüdseks on tuvastatud, et selles pommitamises hukkus neli meest vanuses 36-86 aastat," kirjutas Filaškin Telegramis.

Varem teatas ta, et Pokrovski rajooni Otšeretõne külas hukkus pühapäeval pommitamises üks Donetski oblasti elanik.

Kokku pommitasid venelased Filaškini sõnul viimase ööpäeva jooksul Donetski oblastis asulaid tosinal korral, kannatada sai üle 20 elumaja, sealhulgas viis mitmekorruselist.

Zelenski sõnul on olukord rindel keeruline

Zelenski sõnul on sellises sõjas olukord rindel alati keeruline, kuid praegu - ja seda eriti Donetski suundadel - on see tõeliselt raske.

President tänas samas kõiki sõjaväelasi, kes kaitsevad positsioone ja hävitavad Vene sissetungijaid.

Ukraina relvajõudude ülem Oleksandr Sõrskõi ütles laupäeval, et olukord idarindel on viimastel päevadel oluliselt halvenenud.

"Selle peamiseks põhjuseks on vaenlase rünnakute märgatav ägenemine pärast Venemaa presidendivalimisi," sõnas veebruaris relvajõudude juhtimise üle võtnud Sõrskõi.

"Ukraina relvajõud on otsustanud tugevdada kõige problemaatilisemaid kaitsepiirkondi elektroonilise sõja ja õhutõrjega," jätkas sõjaväelane.

"Vaenlane ründab Lõmani ja Bahmuti suunal aktiivselt meie positsioone ründerühmadega, mida toetavad soomusmasinad. Pokrovski sektoris püüavad nad kümnete tankide ja soomukitega meie kaitsest läbi murda," lisas relvajõudude ülem.

Sõrskõi sõnul on Venemaa võtnud pealetungiks kasutusele uued soomusüksused, mis toovad ajutiselt taktikalist edu.

Dnipros sai raketitükkide kukkumise tõttu kannatada 13 inimest

Ukrainas Dnipros sai pühapäeval raketitükkide kukkumise tõttu vigastada 13 inimest, ütles esmaspäeval Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhi Lõssak.

Lõssak märkis, et pühapäeva õhtul ja ööl vastu esmaspäeva jätkas agressor Nikopoli piirkonna ründamist, andes droonilöögi rajoonikeskuse ja Tšervonohrõhorivka hromadale. Mõrivske hromadat tulistati raskesuurtükkidest.

ISW: Vene väed liikusid Tšassiv Jari suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Tšassiv Jari suunal edasi. Seda kinnitavad ka 14. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Lahingud käivad veel Tšassiv Jarist kirdes Bohdanivka lähistel. Üks Vene sõjablogija väitis veel, et Vene väed tungisid Ivanivskest põhja poole. Väidetavalt tegutsevad Tšassiv Jari suunal ka Vene Spetsnazi üksused. Ivanivske ümbruses tegutsevad veel ka Vene õhudessantväelased (VDV), kes samuti liiguvad Tšassiv Jari suunas.

Venemaa jätkab ka Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 14. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid Novobahmutivka lähistel edasi. Lahingud käivad veel Tonenke, Umanske, Pervomaiske, Semenivka ja Nevelske lähedal.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 770 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 454 420 (võrdlus eelmise päevaga +770);

- tankid 7180 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 13 796 (+31);

- suurtükisüsteemid 11 593 (+41);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1046 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 758 (+0);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9266 (+31);

- tiibraketid 2092 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 15 510 (+51);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1908 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.