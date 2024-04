USA suurlinnades väheneb tapmiste arv

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA suurlinnades väheneb tapmiste ja mõrvade arv.

Tapmiste arv langeb suurlinnades viimaste aastakümnete kiireimas tempos. Analüütik Jeff Asheri andmetel vähenes tänavu mõrvade arv eelneva aasta sama perioodiga võrreldes märkimisväärselt, vahendas The Wall Street Journal.

Politsei andmed näitavad, et Philadelphias langes tapmiste arv 35 protsenti, New Yorgis 15 protsenti. 31. märtsi seisuga oli Bostonis vaid kaks mõrva, võrreldes 11 mõrvaga eelmisel aastal sama aja jooksul.

Pandeemia ajal kasvas riigis järsult mõrvade arv, kuid senine langus peegeldab mõrvade arvu järsku langust 1990. aastate lõpus. Kui sarnane trend jätkub, võib USA jõuda tagasi 2014. aastasse, mil mõrvade määr oli madalaim alates 1960. aastatest.

Politseiametnikud ja eksperdid siiski hoiatasid, et tulevast kuritegevust on keeruline prognoosida. Asheri andmed näitavad, et mõnes linnas tapmiste arv ka kasvas.

USA-s hakkas varem kuritegevus kasvama pandeemia ajal. Rassismi ja politseivägivallavastaste meeleavalduste tõttu pidi siis politsei ajutiselt ka tänavatelt taanduma.

"Politsei läks magama. Prokuratuur ja kohtud läksid magama ja vanglad lasid inimesed välja. Nii, et kurjategijate jaoks oli see ideaalne olukord," ütles Georgia osariigi ülikooli kriminoloogiaprofessor Dean Dabney

Nüüd on politsei taas tänavatel tagasi ning võimud töötavad selle nimel, et palgata juurde korrakaitsjaid. Samuti on riigis vähenenud sotsiaalsed rahutused. Küsitlused siiski näitavad, et inimesed on endiselt mures kuritegevuse pärast.

"Kindlasti pole enam nii palju relvavägivalda ega mõrvu kui varem, kuid narkokaubandus on alles. Ma arvan, et tunnen end natuke turvalisemalt, kuid te teate, et nad on endiselt seal," ütles Philadelphias elav 73-aastane pensionär Alfred Klosterman.