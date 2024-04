Meedia: Läti peaministripartei esitab välisministriks Baiba Braže

Läti televisioon teatas, et Läti peaministripartei Uus Ühtsus esitab uueks välisministriks diplomaat Baiba Braže.

Hiljuti selgus, et senine välisminister Krišjanis Karinš astub eralennukiskandaali tõttu tagasi. Uus Ühtsus pidi seetõttu leidma uue välisministri. Läti televisioon teatas, et esmaspäeval teatab erakond ametlikult, et esitab uueks välisministriks Baiba Braže.

Peaminister Evika Silina kinnitas, et kandidaadi poole on pöördutud ning tegemist on professionaaliga.

Uus Ühtsus vihjas varem, et uus välisminister valitakse partei liikmete seast. Seetõttu käis meedias läbi mitu nime, nende hulgas oli ka endine välisminister Girts Valdis Kristovskis

Braže on olnud Läti suursaadik Hollandis ja Suurbritannias.