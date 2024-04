Laaneti tellitud prokuratuuri juhtimise analüüs sai valmis

Endise justiitsministri Kalle Laaneti (Reformierakond) algatatud prokuratuuri teenistusliku järelevalve aruanne on valmis, kuid millal seda avalikkusele tutvustatakse, pole veel teada.

Laanet algatas märtsi keskel järelevalve eesmärgiga analüüsida prokuratuuri juhtimisega seonduvalt tehtud otsuseid ajavahemikus 1. jaanuar 2023 kuni 1. märts 2024. Analüüsi tähtaeg oli esmaspäeval.

"Aruanne on valminud, kuid esimeses järjekorras tutvustatakse seda asjaosalistele. Kõigepealt vaatab selle üle justiitsminister Madis Timpson ja kui temal ei ole täiendavaid kommentaare järelevalve läbi viinud komisjonile, siis tutvustatakse aruannet prokuratuurile," ütles justiitsministeeriumi avalike suhete talituse juhataja Maria-Elisa Tuulik ERR-ile.

Tuuliku sõnul saab avalikkus järelevalve tulemustega tutvuda peale asjaosalisi esimesel võimalusel, aga millal täpselt, on veel lahtine.

Laaneti alustatud järelevalvele eelnesid tema erimeelsused peaprokurör Andres Parmasega. Laaneti sõnul oli avalikkuses olnud prokuratuuri juhtimise suhtes palju kriitikat ning prokuratuuris ei ole õhkkond kõige parem. Parmas omakorda väitis, et Laanet on survestanud teda ametist lahkuma ja on oma tegevusega diskrediteeriunud prokuratuuri.

Järelevalvet teostanud komisjoni liikmeteks olid justiitsministeeriumi karistusõiguse ja talituse juhataja Andreas Kangur, vanglate asekantsler Rait Kuuse, õiguspoliitika asekantsler Heddi Lutterus ja analüüsitalituse juhataja kriminaalpoliitika asekantsleri ülesannetes Laidi Surva. Komisjoniliikmetel oli õigus kaasata ka väliseid eksperte.