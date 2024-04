Idee järgi on tegemist hooajalise parkimisvõimalusega just Emajõe vabaujula ja dendropargi külastajatele. Supilinna Selts oli küll teadlik, et praegust Emajõe vabaujula parklat nihutatakse rannast kaugemale, aga et uude parklasse mahub praegusest ligi kolm korda rohkem autosid, oli seltsile halb üllatus.

Jane Saluorg