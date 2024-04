USA-s algab kohtuprotsess Donald Trumpi üle

Kohtuistung algab vandekohtunike valimisega, mis ei ole kerge ülesanne, sest leida tuleb inimesed, kelle suhtumine Donald Trumpi sobiks nii süüdistajatele kui ka kaitsjatele.

Trumpi süüdistatakse äridokumentide võltsimises, et varjata oma väidetavale armukesele makstud raha vaikimise eest 2016. aasta valimiste eel. See on esimene kord, kui USA presidendi ametis olnud inimene astub kriminaalasjas kohtu ette. Süüdimõistmise korral ähvardab teda reaalne vangistus.

"See on poliitiline tagakiusamine. See on tagakiusamine, millist varem pole aset leidnud. Seda poleks kunagi tohtinud olla. See on rünnak Ameerikale. Mul on väga uhke siin olla," rääkis Trump.

"Keegi ei ole seadusest kõrgemal. Trump ei ole seadusest kõrgemal," ütles USA-s tänavaküsitlusele vastanu.

"See ei ole aus. Nagu ma ütlesin, siis mees astub üksnes prussaka peale ja nad mõistavad ta süüdi mõrvas. See ei ole Ameerika, kus ma üles kasvasin," kommenteeris Trumpi toetaja.