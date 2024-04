Planeeritavad elamupiirkonnad kasvatavad Saue ja Laagri ümbrust 8000 elaniku võrra

Tallinna külje alla linna läänepiiril planeeritakse lähiaastatel kolme suurt elamupiirikonda, mis kasvatab Saue-Laagri elanikkonda pea 8000 inimese võrra. Kortermajade rajoonid on planeeritud kuni ühe kilomeetri kaugusele raudteest ning just rongiga peaksidki uued elanikud ennekõike liikuma hakkama.

Saue vallavanema Andres Laisa sõnul on antud ala planeeritud linnaliseks piirkonnaks ja kiire elanike arvu kasv võiks tema hinnangul tulla vallale kasuks.

"On tegelikult oluline, et oleks väga tugev keskus omavalitsuses, sest siis saab ülal pidada ka hajaasustust. Hajaasustus on oluliselt kallim ülal pidada kui keskuse ala. Ja teine asi, mis on väga oluline selleks, et erasektor tuleks teenuseid pakkuma, on erinevaid avaliku huvi teenuseid, selleks on vaja kriitilist elanikkonna tihedust. Täna Saue vallas sellist tsentrit ei ole," rääkis Laisk.

Praeguse Saue aedlinna kõrvale on arendaja Estera plaaninud 1200 korterit, 150 eramut ja teist sama palju ridaelamuid. Saue elanike arv kasvab 6000 inimeselt enam kui 10 000 inimeseni.

"Meie peamine ostjaskond võiks olla noor pere, kes Tallinna kesklinnas endale sobivas suuruses korterit lubada ei saa. Selle tõttu peavad nad vaatama Tallinna lähiümbrusesse, kus korterihinnad on mõistlikumad," ütles Estera projektijuht Rain Koort.

Tema sõnul on korterid mõeldud ennekõike noortele, kes ostavad oma esimest kodu, või siis peredele, kes pärast laste sündi vajaksid lisatuba.

Andres Laisa sõnul on noor pere vallale esimesed paarkümmend aastat pigem kulu, sest omavalitsus peab tagama nii lasteaia- kui ka koolikoha.

"20 aasta pärast muutub see pere meil maksumaksjaks, kes hakkab uute pealekasvavate perede teenuseid kinni maksma. Ja selles mõttes peabki vaatama, et vald peab olema kogu aeg kasvus ja arengus, vastasel juhul me räägime väljasurevast keskkonnast," rääkis Laisk.

Tallinna Ülikooli professori Hannes Palangu hinnangul ei ole hea, kui liiga palju inimesi ühte kohta elama koondub.

"Harjumaa kontekstis, mina vaataksin seda Eesti riigi kontekstis ja see ei ole üldse hea, et kõik ühte kohta kogunevad. Aga teisest küljest ma näen ka seda loogikat, miks seda tehakse ja miks Eesti riik ei taha teha regionaalpoliitikat. Nii on odavam pidada, teenused on odavamad, kõik on odavam ja eks see Exceli-majandus meil sinna suunda läheb ka," ütles ta.

Elanikkonna koondumist Harjumaale inimgeograafi sõnul peatada ei ole võimalik, aga korralik regionaalpoliitika võiks aidata seda aeglustada.