Teisipäev on vihmahoogudega

Teisipäeval on Eestis vihmahooge, õhtu poole võib sadada ka lörtsi.

Teisipäeva öö on Eestis muutliku pilvisusega. Kohati sajab vähest vihma, sekka lörtsi. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, öö hakul läänerannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +3 kraadini.

Hommikul võib veidi vihma sadada ja udu olla. Tuul on muutlik ja nõrk. Õhutemperatuur on 0 kraadist +3 kraadini.

Päev on pilves selgimistega. Ennelõunal sajab kohati vähest vihma, pärastlõunal vihmasadu sageneb ja laieneb, õhtul võib sekka tulla ka lörtsi. Tuul on muutlik ja nõrk, pärastlõunal pöördub Lääne-Eestis põhjakaarde ja ulatub 3 kuni 9 meetrini sekundis. Sooja on 5 kuni 10, rannikul kohati 3 kraadi.

Kolmapäev on sajuhoogudega. Öine õhutemperatuur on -1 kraadist +4 kraadini, päev toob sooja 2 kraadist rannikul 10 kraadini sisemaal.

Neljapäeval on sadu vähe, kuid seda on mitmes olekus, ka lumena. Õhutemperatuur on öösel -4 kraadist +1 kraadini, päeval 1 kraadist 7 kraadini.

Reede ja laupäev võtavad prognooside järgi rohkem talvisema jume. Lund, mis maa korraks valgeks teeb, jõuab suurema tõenäosusega Ida-Eestisse.