Kadi raadio kõiki 5000 "Keskpäeva" saadet on juhtinud sama saatejuht

Saaremaal, Hiiumaal ja Läänemaal levivas Kadi raadios oli 15. aprillil 5000. saade "Keskpäev". Eriliseks teeb saate aga see, et kõiki neid on enam kui 20 aasta jooksul juhtinud üks ja sama saatejuht – Tõnis Kipper.

Üle 20 aasta on saarlastel, hiidlastel ja ka läänemaalastel olnud tööpäevadel kell 11 võimalus kuulata Kadi raadiost "Keskpäeva" saadet.

"Tere kuulama 5000. "Keskpäeva" saadet, on esmaspäev 15. aprill. Millest täna räägime? Vaatame tagasi ja meenutame olnud aegu. Aeg on tiksunud 11. maist 2001, mil läks eetrisse esimene "Keskpäeva" saade, tänasesse, 5000. saateni," juhatas Tõnis Kipper sisse 5000. saate.

Eestis raadiotes on kindlasti ka pikema ajalooga saateid, aga et kõik need 5000 tunniajalist autorisaadet oleks toimetanud ja läbi viinud üks saatejuht, viiel päeval nädalas, alates 2001. aastast, selles ongi küllap "Keskpäeva" saate fenomen.

"Eks meil vahepeal oli koroona ja koroonaga me saime hakkama peaaegu võiduka lõpuni. Ja siis, kui oli ka juba see teine laine üle käinud ja kõik olid ära põdenud ja ei olnud väga kiiret enam, siis ta sai ikka lõpuks ka minu ka kätte. Nii et mõned haigusepäevad ikka on vahele tulnud küll," tõdes Kipper.

"Tõnisega on ju väga lihtne teha, ta on ju oma ala professionaal. Ja kätega on ta vehkinud mõnel väga üksikul korral – kui inimesel, kes siin puldis on, on ununud Tõnisele kõrvaklappidesse hääl panna, siis ta vehib, aga siis keerad klapid peale ja läheb jälle," rääkis Kadi raadio muusikatoimetaja Siim Metsmaa.

5000 saate jooksul on lisaks saatejuhile eetris käinud suurusjärgus 20 000 saatekülalist, kellel kõigil on olnud midagi teistele jagada.

"Otsest kätši ei ole tema saates küll kunagi olnud ja keegi ei ole sealt ka väga solvunult kunagi lahkunud. Tõnis oskab kavalalt oma saate üles ehitada nii, et hundid ja lambad on mõlemad rahul," ütles Kadi raadio tegevdirektor Kaie-Rõõm Laanet.

"Eesmärk on rääkida sellest, mis meil tundub praegu oluline, kes meil on millegi hääga hakkama saanud. Ma ei ole saatesse tahtnud kutsuda inimesi, kelle puhul on mul kiusatus öelda halvasti. See pole see saade," rääkis Kipper.

Kas "Keskpäev" ja "Keskpäeva" saatejuht on 5000 saate jooksul ka muutunud?

"Ma arvan, et ma olen targemaks saanud," sõnas Kipper.