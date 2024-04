Oluline teisipäeval, 16. aprillil kell 5.30:

- IAEA: Ukraina tuumajaam on õnnetusele ohtlikult lähedal;

- ISW: Venemaa jätkab Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist;

- Zelenski sõnul peaks maailm Ukrainat kaitsma nagu Iisrael.

IAEA: Ukraina tuumajaam on õnnetusele ohtlikult lähedal

Ukrainas asuv Zaporižžja tuumaelektrijaam on hiljutiste rünnakute tõttu õnnetusele ohtlikult lähedal, hoiatas ÜRO tuumajärelevalveagentuuri juht esmaspäeval.

"Need hoolimatud rünnakud peavad viivitamatult lõppema," rõhutas Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektor Rafael Grossi ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumisel.

Euroopa suurim tuumaelektrijaam Zaporižžja okupeeriti Venemaa vägede poolt vahetult pärast sissetungi algust 2022. aasta veebruaris. Alates sellest aastast on see sagedaste mürsurünnakute tõttu suletud.

Tuumajaam on alates 7. aprillist sattunud mitmete droonirünnakute alla ning Ukraina ja Venemaa on kumbki selles süüdistanud vastaspoolt. Tegemist on esimeste otseste rünnakutega tuumajaamale pärast 2022. aasta novembrit.

"Seekord pole need õnneks kiirgusintsidenti kaasa toonud, kuid suurendavad oluliselt Zaporižžja tuumaelektrijaamas õnnetusriski, kus tuumaohutus on niigi juba ohus," rääkis Grossi, kelle agentuuri töötajad viibivad rajatises.

"Kaks aastat kestnud sõda on tõsiselt mõjutanud Zaporižžja tuumajaama ohutust. Kõik IAEA seitsmest tuumaohutuse ja -julgeoleku sambast on mõjutatud. Me ei saa istuda ja vaadata, kuidas tasakaal kaldub halvemuse poole. Oleme jõudmas ohtlikult lähedale tuumaavariile. Me ei tohi lubada lasta täringul otsustada, mis homme juhtub," manitses Grossi.

ISW: Venemaa jätkab Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene allikad väitsid, et Vene väed liikusid Tšassiv Jari lähistel veidi edasi. Nende väidete kinnituseks pole veel aga olemas geolokatsiooniga kaadreid. Ukraina esindaja teatas, et Venemaa üritab Tšassiv Jari pihtide vahele haarata ja tungivad edasi Bohdanivka ja Ivanivske lähedal.

Venemaa jätkab ka Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 15. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed tungisid Semenivka lähistel edasi. Lahingud käivad veel Avdijivkast loodes asuva Novobakhmutivka lähedal. Samuti käivad lahingud veel Avdijivkast lääne pool Umanske ja Berdõtši ümbruses.

Zelenski sõnul peaks maailm Ukrainat kaitsma nagu Iisrael

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas esmaspäeval arvamust, et maailm peaks Ukrainat kaitsma nagu Iisraeli, mis ei ole samuti NATO liige, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Riigipea rääkis teemal sotsiaalmeedias pärast kõrgeima ülemjuhataja koosolekut, kus anti ülevaade olukorrast rindel ja energeetikas.

Zelenski sõnul kuulati kohtumisel ära Ukraina relvajõudude ülema Oleksandr Sõrskõi aruanne olukorrast rinde põhisuundadel ning Ukraina kaitsevajaduste ja edasiste tegevuste kohta.

Samuti kuulati ära välisluureteenistuse juhi Oleh Ivaštšenko ja kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juhi Kõrõlo Budanovi luureandmed vaenlase tõenäolise tegevuse kohta. Kaitseminister Rustem Umerovi aruanne puudutas relvade, õhutõrjesüsteemide ja droonide tarnelepinguid.

Ühtlasi teatas president, et kuulas ära energiatööstuse juhtide ettekanded jõupingutustest, mida tehakse energiasüsteemide kaitsmiseks, kahjustatud rajatiste ja ühenduste taastamiseks ning tarbijate võrguga taasühendamiseks.

Zelenski märkis, et Ukraina on väga tänulik neile sõpradele ja liitlastele, kes sellest aru saavad ning vastasid kiiresti üleskutsetele tõhustada Ukraina õhukilpi.

"Kuid Venemaa rünnakute intensiivsus nõuab suuremat ühtsust. Iisraeli kaitsnud vaba maailm on näidanud, et selline ühtsus pole mitte ainult võimalik, vaid ka sajaprotsendiliselt efektiivne," sõnas president.

Valge Maja teatas esmaspäeval, et Iraani massiivne õhurünnak Iisraeli vastu oli suurejooneline ja piinlik läbikukkumine.