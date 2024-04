Sõja 783. päev: Ukraina hävitas Brjanskis Venemaa võimsa radarijaama

Ukrainas asuv Zaporižžja tuumaelektrijaam on hiljutiste rünnakute tõttu õnnetusele ohtlikult lähedal, hoiatas ÜRO tuumajärelevalveagentuuri juht esmaspäeval. Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) allikad teatasid, et Ukraina droonid hävitasid Venemaal Brjanski oblastis asuva kaugmaa radarikompleksi Nebo-U. Zelenski allkirjastas mobilisatsiooniseaduse.

Oluline teisipäeval, 16. aprillil kell 16.55:

- Ukraina: Venemaa korraldas ööpäevaga kaks raketirünnakut ja 43 õhulööki;

- Zelenski: Hiina osalemine Šveitsi konverentsil kiirendaks teed rahuni;

- Zelenski allkirjastas mobilisatsiooniseaduse;

- Scholz palus Xil survestada Putinit sõda lõpetama;

- IAEA: Ukraina tuumajaam on õnnetusele ohtlikult lähedal;

- Allikad: Ukraina hävitas Brjanskis Venemaa võimsa radarijaama;

- ISW: Venemaa jätkab Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist;

- Zelenski sõnul peaks maailm Ukrainat kaitsma nagu Iisrael.

Ukraina: Venemaa korraldas ööpäevaga kaks raketirünnakut ja 43 õhulööki

Vene vägi korraldas viimase ööpäevaga kaks raketi- ja 43 õhulööki, teatas Ukraina kindralstaap teisipäeva õhtul oma Facebooki kontol.

Venemaa tulistas ka 39 korda mitmikraketiheitjatest, lisati teates.

Vene suurtüki- ja miinipildujatule all oli üle 115 Ukraina asustatud punkti Tšernihivi, Sumõ, Harkivi, Luhanski, Donetski, Zaporižžja ja Hersoni oblastites.

Zelenski: Hiina osalemine Šveitsi konverentsil kiirendaks teed rahuni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et Hiina võib aidata tuua Ukrainasse rahu, kui võtab juunis osa rahvusvahelisest rahukonverentsist Šveitsis.

"Ma olen kindel, et esimene üleilmne rahutippkohtumine Šveitsis saab panna aluse teele õiglase rahu poole Ukrainas. Hiina aktiivne roll saab meie edenemist sellel kursil kindlasti kiirendada," ütles Zelenski X-is (endine Twitter).

Zelenski allkirjastas mobilisatsiooniseaduse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas teisipäeval seaduse, millega muudetakse mõningaid Ukraina seadusi sõjaväeteenistuse, mobilisatsiooni ja sõjaväkke registreerimise küsimustes.

Ülemraada veebilehel teatati, et president sai dokumendi allkirjastamiseks 16. aprillil ja tagastas samal päeval allkirjastatult.

Seadus hakkab kehtima üks kuu pärast allkirjastamist.

Seaduses nähakse ette sõjaseisukorra ajal mobilisatsiooni edasilükkamist rohkem kui 25-le isikute kategooriale, nende seas paljulapseliste perede vanematele ja puudega isikutele.

Seadus kehtestab sõjaväelise baasväljaõppe ja välistab ajateenistuse, samuti võimaldab ajateenistuskohustuslaste vabatahtliku väeosadesse teenistusse minekut.

Mobilisatsiooniseadus näeb ette vabastuse Ukraina relvajõududesse mobiliseerimisest kõigile A-järgu riigiteenistujate ja mitte rohkem kui 50 protsendile B- ja C-järgu teenistujatest.

Sajaprotsendiline vabastus mobilisatsioonist kehtib valitsusasutuste, politsei, korruptsioonitõrjebüroo, riikliku uurimisbüroo, prokuratuuri, majandusjulgeoleku büroo, päästeteenistuse ja kohtu töötajatele.

Mobilisatsioonist on vabastatud ka Ukraina relvajõudude vajaduste rahuldamiseks oluliste ja mobilisatsiooniülesandeid täitvate ettevõtete töötajad.

Seadus näeb ette sõjaväelaste sotsiaalkaitse ja maksete säilimise pikaajalisel ravi ajal, sealhulgas välismaal. Seadus tagab ühekordse 15 miljoni hrivna ehk 357 000 euro suuruse rahalise abi maksmise sõjaväelase pereliikmetele tema surma korral sõjaseisukorra ajal.

Lisaks annab seadus esimese teenistuslepingu sõlminud sõjaväelasele õiguse saada tõend sõiduki ostmiseks.

Scholz palus Xil survestada Putinit sõda lõpetama

Saksa kantsler Olaf Scholz ütles teisipäeval, et palus oma Pekingi-viisidil Hiina presidendil Xi Jinpingil mõjutada Vene diktaatorit Vladimir Putinit lõpetama sõda Ukraina vastu.

"Hiina sõnal on Venemaal kaalu," ütles Scholz sotsiaalmeedias. "Palusin seetõttu president Xil mõjutada Venemaad nõnda, et Putin lõpetaks lõpuks ometi oma arutu kampaania, tooks oma väed välja ja lõpetaks selle kohutava sõja."

Scholz ütles, et leppis Xi Jinpingiga kokku kõrgetasemelise Šveitsis peetava Ukraina rahukonverentsi toetamises.

"President Xi ja mina leppisime kokku: Hiina ja Saksamaa kavatsevad teha lähedast ja positiivset koostööd, et toetada kõrgetasemelise konverentsi korraldamist Šveitsis ja teiste tulevaste rahvusvaheliste rahukonverentside korraldamist," kirjutas ta sotsiaalmeedias pärast kohtumist Xiga.

Allikad: Ukraina hävitas Brjanskis Venemaa võimsa radarijaama

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) allikad teatasid, et Ukraina droonid hävitasid Venemaal Brjanski oblastis asuva kaugmaa radarikompleksi Nebo-U. Meedia teatel maksab selline kompleks umbes 100 miljonit dollarit ja kontrollis õhuruumi 700 kilomeetri sügavusel Ukrainas.

Kuberner: venelased pommitasid 20 Harkivi oblasti asulat

Viimase ööpäeva jooksul tulistasid Vene relvajõud suurtükkidest ja miinipildujatest umbes 20 Harkivi oblasti asulat: Lukjantsit ja Volohhivkat tabas õhurünnak, ütles oblasti sõjakuberner Oleh Sõnehubov.

"Harkivi oblastis Lõptsi hromadas Lukjantsi külas tabas õppeasutust Vene väe juhitav lennukipomm. Viga sai neli tsiviilisikut: kaks naist vanuses 63 ja 66 ning kaks meest, vanuses 38 ja 65. Kaks meest, 63- ja 65-aastane, suri kohapeal," kirjutas Sõnehubov teisipäeva hommikul sotsiaalmeedias.

IAEA: Ukraina tuumajaam on õnnetusele ohtlikult lähedal

Ukrainas asuv Zaporižžja tuumaelektrijaam on hiljutiste rünnakute tõttu õnnetusele ohtlikult lähedal, hoiatas ÜRO tuumajärelevalveagentuuri juht esmaspäeval.

"Need hoolimatud rünnakud peavad viivitamatult lõppema," rõhutas Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektor Rafael Grossi ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumisel.

Euroopa suurim tuumaelektrijaam Zaporižžja okupeeriti Venemaa vägede poolt vahetult pärast sissetungi algust 2022. aasta veebruaris. Alates sellest aastast on see sagedaste mürsurünnakute tõttu suletud.

Tuumajaam on alates 7. aprillist sattunud mitmete droonirünnakute alla ning Ukraina ja Venemaa on kumbki selles süüdistanud vastaspoolt. Tegemist on esimeste otseste rünnakutega tuumajaamale pärast 2022. aasta novembrit.

"Seekord pole need õnneks kiirgusintsidenti kaasa toonud, kuid suurendavad oluliselt Zaporižžja tuumaelektrijaamas õnnetusriski, kus tuumaohutus on niigi juba ohus," rääkis Grossi, kelle agentuuri töötajad viibivad rajatises.

"Kaks aastat kestnud sõda on tõsiselt mõjutanud Zaporižžja tuumajaama ohutust. Kõik IAEA seitsmest tuumaohutuse ja -julgeoleku sambast on mõjutatud. Me ei saa istuda ja vaadata, kuidas tasakaal kaldub halvemuse poole. Oleme jõudmas ohtlikult lähedale tuumaavariile. Me ei tohi lubada lasta täringul otsustada, mis homme juhtub," manitses Grossi.

ISW: Venemaa jätkab Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene allikad väitsid, et Vene väed liikusid Tšassiv Jari lähistel veidi edasi. Nende väidete kinnituseks pole veel aga olemas geolokatsiooniga kaadreid. Ukraina esindaja teatas, et Venemaa üritab Tšassiv Jari pihtide vahele haarata ja tungivad edasi Bohdanivka ja Ivanivske lähedal.

Venemaa jätkab ka Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 15. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed tungisid Semenivka lähistel edasi. Lahingud käivad veel Avdijivkast loodes asuva Novobakhmutivka lähedal. Samuti käivad lahingud veel Avdijivkast lääne pool Umanske ja Berdõtši ümbruses.

Avdijivka rindel võitlev Ukraina sõjaväelane ja hävitatud kortermajad Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ANATOLII STEPANOV

Zelenski sõnul peaks maailm Ukrainat kaitsma nagu Iisrael

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas esmaspäeval arvamust, et maailm peaks Ukrainat kaitsma nagu Iisraeli, mis ei ole samuti NATO liige, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Riigipea rääkis teemal sotsiaalmeedias pärast kõrgeima ülemjuhataja koosolekut, kus anti ülevaade olukorrast rindel ja energeetikas.

Zelenski sõnul kuulati kohtumisel ära Ukraina relvajõudude ülema Oleksandr Sõrskõi aruanne olukorrast rinde põhisuundadel ning Ukraina kaitsevajaduste ja edasiste tegevuste kohta.

Samuti kuulati ära välisluureteenistuse juhi Oleh Ivaštšenko ja kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juhi Kõrõlo Budanovi luureandmed vaenlase tõenäolise tegevuse kohta. Kaitseminister Rustem Umerovi aruanne puudutas relvade, õhutõrjesüsteemide ja droonide tarnelepinguid.

Ühtlasi teatas president, et kuulas ära energiatööstuse juhtide ettekanded jõupingutustest, mida tehakse energiasüsteemide kaitsmiseks, kahjustatud rajatiste ja ühenduste taastamiseks ning tarbijate võrguga taasühendamiseks.

Zelenski märkis, et Ukraina on väga tänulik neile sõpradele ja liitlastele, kes sellest aru saavad ning vastasid kiiresti üleskutsetele tõhustada Ukraina õhukilpi.

"Kuid Venemaa rünnakute intensiivsus nõuab suuremat ühtsust. Iisraeli kaitsnud vaba maailm on näidanud, et selline ühtsus pole mitte ainult võimalik, vaid ka sajaprotsendiliselt efektiivne," sõnas president.

Valge Maja teatas esmaspäeval, et Iraani massiivne õhurünnak Iisraeli vastu oli suurejooneline ja piinlik läbikukkumine.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 455 340 (võrdlus eelmise päevaga +920);

- tankid 7189 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 13 809 (+13);

- suurtükisüsteemid 11 609 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1046 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 759 (+1);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9277 (+11);

- tiibraketid 2092 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 15 563 (+53);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1908 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.