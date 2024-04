Kopenhaageni vanalinnas põles 17. sajandist pärit vana börsihoone

Taani kunagise finantskeskuse, 17. sajandist pärit vana börsihoone ehk Børseni katusealuses võis märgata leeki.

Parlamendihoone ehk Christiansborgi palee vahetus naabruses asuv endine börsihoone on populaarne turismimagnet. Selle väljapaistev tornitipp, mis oli nelja põimunud lohesaba kujuga, kõrgus enne varisemist 56 meetrini.

Kopenhaageni kesklinna kohal oli suur suitsupilv. Hoonest, mida ümbritsevad ka ehitustellingud, püüti päästa hinnalisi maale.

Taani kultuuriminister Jakob Engel-Schmidt ütles, et liigutav on näha, kuidas möödujad aitasid päästeteenistustel päästa põlevast hoonest kunstiväärtusi ja kuulsaid pilte.

Hoones, mis ehitati 1615. aastal, asub praegu Taani kaubanduskoja peakorter. Koja esimees Brian Mikkelsen oli üks neist, kes aitas hoonest maale välja toimetada.

Politsei evakueeris ka Børseniga samal tänaval olevaid muid hooneid, teiste seas ka rahandusministeeriumi.

Taani meedia teatel evakueeriti ka parlamendi tiibhoone, mis asub kohe vana börsihoone taguses kvartalis.

Politsei ja tuletõrje olid kohal suurte jõududega. Ka kiirabi oli sündmuskohal, kuid teateid kannatanute kohta ei ole.

Politsei teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et Kopenhaageni peatänav on suletud ning inimestel tuleb arvestada, et piirkonnas on mõneks ajaks liikumine piiratud.

Põlengu tekkepõhjus pole veel teada.

Taani päästeteenistus teatas põlengu ajal, et nad ei saa garanteerida, et hoone fassaad suudetakse päästa.

"Fassaad on endiselt püsti, kuid see hakkab järele andma, kuna konstruktsioon põleb," ütles päästeteenistuse direktor Jakob Vedsted Andersen ajakirjanikele. "Me anname endast fassaadi päästmiseks kõik, kuid ei saa midagi garanteerida."

Päästeteenistus: tuli on kontrolli all

Päästeteenistus teatas teisipäeva pärastlõunal, et tulekahju on kontrolli alla saadud.

"Tuli on kontrolli all sel määral, et praegu tegeleme me viimaste kustutustöödega," ütles tuletõrjeteenistuse juht.