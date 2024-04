Xi ütles kohtumise alguses, et Hiina ja Saksamaa peavad kahepoolseid suhteid arendama pikaajalise ja strateegilise vaatega. Scholz on oma kolmepäevase visiidi käigus öelnud, et Hiina ja Saksamaa konkurents, muuhulgas autotööstuses, peab olema õiglane.

Mall Mälberg