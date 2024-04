Austraalia kuulutas Sydney kirikus toimunud pussitamise terroriaktiks

Politsei pidas esmaspäeval kinni 16-aastase teismelise, keda kahtlustatakse Sydney lääneosas asuvas kirikus toimunud noarünnakus nelja inimese haavamises.

Esmaspäeval ründas Sydney kirikus noaga isik piiskoppi, preestrit ja teisi kirikus olnuid. Ohvrite vigastused ei ole eluohtlikud.

Rünnakut toimus kirikus peetava missa ajal ning seda oli näha internetiotseülekandes.

Video rünnakust levis kiiresti sotsiaalmeedias ja see kutsus Sydney eeslinnas esile rahutused.

Austraalia juhtiva luureagentuuri juht Mike Burgess ütles teisipäeval, et riik ei muuda pärast kirikus aset leinud noarünnakut terroriohu taset.

"Ohutase jääb samaks. Üks selline intsident ei pane meid ohu taset muutma," kinnitas Burgess.

"Praegusel hetkel näib, et see oli üksikisiku tegu," sõnas Burgess. "Pole viiteid kellegi teise kohta, kuid see on endiselt avatud uurimine," lisas luurejuht.

Uus-Lõuna-Walesi politseiülem Karen Webb ütles ajakirjanikele, et politsei usub, et rünnak oli ettekavatsetud. "Me usume, et kahtlusalune sisenes kirkusse relvastatult, kavatsusega pussitada piiskoppi ja preestrit."

Noarünnak toimus kaks päeva pärast Sydney kaubanduskeskuses toimunud massipussitamist, milles hukkus seitse inimest.