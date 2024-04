Kuressaares kogub mälumäng taas populaarsust

Lisaks mälumängusaadete käiakse väga paljudes kohtades üle Eesti ka meeskondadega rahva- ja kultuurimajades mälumänguturniiridel. Saaremaal on lausa nii, et üks mälumängu korraldaja on sisse imporditud.

"Teil oli siin ilmselt korraldajate puudus, sest kunagi, kui mind siia Muhku kutsuti, siis alguses ma käisin ainult Muhus. Siis vahepeal käisin enne koroonat siin Orissaares ka ja siis hakati mind ka Nasvale kutsuma," rääkis mälumängude korraldaja Jaan Allik.

Üle aastate prooviti tänavu ka Kuressaares vahepeal soiku jäänud mälumängutraditsiooni taastada. Ja üpris edukalt.

"Tõepoolest, ma pidin ära jätma vähemalt kolm-neli võistkonda ruumipuudusel. Kuressaare linnuse kapiitlisaal on nii suur nagu ta on," märkis mälumängu korraldaja Taniel Vares.

Kes teab, kas varasemalt ongi selles saalis summaarne IQ tase nii kõrge olnud, kui korraga on kohal enam kui poolsada tarka või siis targaks saada soovivat saarlast.

"Tarkust tuleb täiega. Vastustega on keerulisem," tõdes mälumängija Margus Männik.

Sellele mälumängule tuldi kohale lausa mandrilt. "Ma sätin oma tööd nüüd mälumängu järgi, mitte vastupidi," ütles mälumängija Juhan Kilumets.

Saaremaa Muuseumi neli mälumänguvooru on selleks aastaks läbi ja n-ö mulda pandud seeme läks mühinal kasvama.

"Ma väga loodan, et sügisel jätkaks mälumänguga. Kui seekord õnnestus meil teha ainult neli vooru, siis miks mitte proovida sügisel natuke pikemalt mälumängu ette võtta," ütles Saaremaa Muuseumi juht Priit Kivi.

Lisaks soovile targemaks saada on paljudel loomulikult ka võidusoov. Seekord täitus see Salava võistkonnal.

"Võidu tõi teadmised, igaüks pani oma panuse," sõnas Salava võistkonna mälumängija Urve Vakker, kelle sõnul on võistluseks kodutööd ette teha keeruline. "Ei oska ette teha. Seda, mida harjutasime, ei küsitudki," tõdes ta.

Kuidas aga saada head küsimust?

"Tegelikult see on natuke loominguline töö – nagu loomingut sa teed, et istud maha ja ta ei tule ju kohe. Ja sa pead ootama seda õiget hetke, millal ta tuleb ja kas ta tuleb. Aga ma arvan, et äkki tund aega. Ma olen lihtsalt otsinud ja materjali vaadanud," rääkis Vares.

"Kõige parem on, kui võtad mingi vana üldtuntud fakti, keerad selle põhimõtteliselt pahupidi, siis veel kahekorra ja teed sõlme peale ja küsid uuesti," selgitas Allik.