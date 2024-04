Oluline kolmapäeval, 17. aprillil kell 5.30:

- Okupeeritud Krimmis kõlasid plahvatused;

- Tšehhi: doonorid on lubanud raha 500 000 mürsu ostmiseks Ukrainale;

- Zelenski: taotleme NATO-Ukraina nõukogu istungit relvatarnete asjus.

Okupeeritud Krimmis kõlasid plahvatused

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis oli kolmapäeva varahommikul kuulda plahvatusi. Ukraina meedia teatas, et plahvatused toimusid Džankoi sõjaväelennuvälja piirkonnas.

Massive stockpiles of Russian munitions continue to explode at the Dzhankoi military airfield in the north of occupied Crimea after Ukrainian air strikes. pic.twitter.com/lMUlaoeDXR — Igor Sushko (@igorsushko) April 17, 2024

Tšehhi: doonorid on lubanud raha 500 000 mürsu ostmiseks Ukrainale

Kakskümmend riiki on lubanud piisavalt raha 500 000 mürsu ostmiseks Ukrainale väljastpoolt Euroopat niinimetatud Tšehhi algatuse raames, teatas teisipäeval Tšehhi peaminister Petr Fiala.

Tšehhid teatasid märtsis, et on suutnud leida võimaluse umbes 800 000 mürsu ostmiseks Ukraina jaoks väljastpoolt Euroopat.

"Mul on heameel, et praegu on juba umbes 20 riiki ühinenud meie algatusega - Kanadast, Saksamaalt ja Hollandist Poolani," ütles Fiala visiidil Washingtoni.

"Tänu nendele saame nüüd tarnida 500 000 suurtükimürsku. Me usume, et järgneb rohkem tarneid," ütles ta Hudsoni Instituudis peetud kõnes.

Fiala ütles varem, et Ukraina saab esimesed mürsud juunis.

Ajaleht Financial Times kirjutas varem, et 800 000 mürsu ostmine läheb maksma 1,5 miljardit dollarit. Tšehhi Ukraina ülesehitamise volinik ütles teisipäeval Tšehhi raadiole, et tegelik summa on umbes kaks korda suurem.

Zelenski: taotleme NATO-Ukraina nõukogu istungit relvatarnete asjus

Kiiev esitab taotluse NATO-Ukraina nõukogu istungiks taeva kaitsmise ning õhutõrjesüsteemide ja rakettide tarnimise asjus, et saavutada partnerite suunalt tõeline võrdsus kaitsmisel terrori vastu, ütles president Volodõmõr Zelenski teisipäeva õhtul videopöördumises.

Ukraina presidendi sõnul on "shahedid" ühesugused Ukrainas ja Lähis-Idas.