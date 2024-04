Oluline kolmapäeval, 17. aprillil kell 13.08:

- Okupeeritud Krimmis kõlasid plahvatused;

- Venemaa rünnaku tõttu hukkus Tšernihivis vähemalt 11 inimest;

- Tšehhi: doonorid on lubanud raha 500 000 mürsu ostmiseks Ukrainale;

- Zelenski: taotleme NATO-Ukraina nõukogu istungit relvatarnete asjus.

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Tšernihivis vähemalt 11 inimest

Ukraina võimud teatasid kolmapäeval, et Venemaa pommitas Tšernihivit ning surma sai vähemalt 11 inimest. Vigastada sai vähemalt 22 inimest. Ukraina võimud teatasid, et rusude all on veel inimesi, päästetööd käivad, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski: Ukrainal polnud õhutõrjet Tšernihivi rünnaku takistamiseks

krainal ei olnud piisavalt õhutõrjet, millega saanuks hoida ära Venemaa rünnaku Tšernihivi linnale, milles hukkus vähemalt üheksa inimest, ütles kolmapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Okupeeritud Krimmi Džankoi sõjaväelennuväljal kärgatasid plahvatused

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis oli kolmapäeva varahommikul kuulda plahvatusi. Ukraina meedia teatas, et plahvatused toimusid Džankoi sõjaväelennuvälja piirkonnas.

Lennuväljal puhkes suur tulekahju.

Massive stockpiles of Russian munitions continue to explode at the Dzhankoi military airfield in the north of occupied Crimea after Ukrainian air strikes. pic.twitter.com/lMUlaoeDXR — Igor Sushko (@igorsushko) April 17, 2024

Ka Samara lennuväljal puhkes tulekahju

Ukraina luure peavalitsuse (HUR) teatas kolmapäeval, et Venemaal Samara lennuväljal hävitati helikopter Mi-8. HUR jagas sotsiaalmeedias ka videolõiku, millel on näha, kuidas lennuväljal möllab tulekahju, vahendas The Kyiv Independent.

Mi-8 on nõukogudeaegne transpordikopter, mida kasutab ka Venemaa armee. Üks selline kopter maksab umbes 10-15 miljonit dollarit.

Samara linn asub Ukraina piirist umbes tuhande kilomeetri kaugusel.

Tšehhi: doonorid on lubanud raha 500 000 mürsu ostmiseks Ukrainale

Kakskümmend riiki on lubanud piisavalt raha 500 000 mürsu ostmiseks Ukrainale väljastpoolt Euroopat niinimetatud Tšehhi algatuse raames, teatas teisipäeval Tšehhi peaminister Petr Fiala.

Tšehhid teatasid märtsis, et on suutnud leida võimaluse umbes 800 000 mürsu ostmiseks Ukraina jaoks väljastpoolt Euroopat.

"Mul on heameel, et praegu on juba umbes 20 riiki ühinenud meie algatusega - Kanadast, Saksamaalt ja Hollandist Poolani," ütles Fiala visiidil Washingtoni.

"Tänu nendele saame nüüd tarnida 500 000 suurtükimürsku. Me usume, et järgneb rohkem tarneid," ütles ta Hudsoni Instituudis peetud kõnes.

Fiala ütles varem, et Ukraina saab esimesed mürsud juunis.

Ajaleht Financial Times kirjutas varem, et 800 000 mürsu ostmine läheb maksma 1,5 miljardit dollarit. Tšehhi Ukraina ülesehitamise volinik ütles teisipäeval Tšehhi raadiole, et tegelik summa on umbes kaks korda suurem.

Zelenski: taotleme NATO-Ukraina nõukogu istungit relvatarnete asjus

Kiiev esitab taotluse NATO-Ukraina nõukogu istungiks taeva kaitsmise ning õhutõrjesüsteemide ja rakettide tarnimise asjus, et saavutada partnerite suunalt tõeline võrdsus kaitsmisel terrori vastu, ütles president Volodõmõr Zelenski teisipäeva õhtul videopöördumises.

Ukraina presidendi sõnul on "shahedid" ühesugused Ukrainas ja Lähis-Idas.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 710 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 456 050 (võrdlus eelmise päevaga +710);

- tankid 7193 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 13 827 (+18);

- suurtükisüsteemid 11 624 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1046 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 760 (+1);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9279 (+2);

- tiibraketid 2093 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 15 587 (+24);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1910 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.