Poola peaprokuratuur: Pegasuse nuhkvara kasutati 578 inimese vastu

Mobiiltelefoni paigaldatud Pegasus annab juurdepääsu kasutaja sõnumitele ja andmetele, kuid võimaldab ka seadme eemalt aktiveerida ning helisid ja pilte salvestada.

Aastatel 2017-2022 kasutas kolm erinevat riigiasutust "lõppseadme operatiivjuhtimist" 578 inimese suhtes, mida võib "tavakeeles" mõista Pegasuse tarkvara kasutamisena, ütles Adamiak.

Aastatel 2015-2023 võimul olnud Seaduse ja Õigluse (PiS) populistlikku valitsust süüdistatakse opositsioonipoliitikute ja valitsuse suhtes kriitiliste kohtunike ja teiste isikute järele luuramises.

PiS-i esimees Kaczynski tunnistas 2022. aastal, et Poola ostis selle nuhkvara, kuid eitas selle kasutamist opositsioonipoliitikute vastu.

Poola praegune peaminister Donald Tusk teatas veebruari keskel, et tal on dokumente, mis tõestavad, et eelmise valitsuse ajal kasutasid võimud ulatuslikult ja ebaseaduslikult Pegasuse nuhkvara ning häkkimisohvrite nimekiri on väga pikk.

Uus parlament otsustas jaanuaris moodustada komisjoni uurimaks väidetavat Iisraeli nuhkvara Pegasus kasutamist eelmise valitsuse, politsei ja luureteenistuse poolt.

Iisraeli tehnoloogiafirma NSO Group loodud Pegasuse nuhkvara sattus rahvusvahelise skandaali keskmesse 2021. aastal, kui meediauuringud paljastusid, et valitsused on kasutanud seda aktivistide, poliitikute, ajakirjanike ja isegi riigipeade järel nuhkimiseks.