Raudsepp: varasem seis Eesti ekspordis tagasi ei tule

Teisipäevasel Toiduliidu aastakonverentsil ütles Raudsepp, et Eesti on riigina Põhja-Euroopa asemel teel Euroopa põhja.

Raudsepa sõnul pole ühtegi positiivset majandusnäitajat, mida võiks Eesti kohta esile tuua ja mis oleks ka oluline näitaja. "Ka IMF oma viimasel missioonil siia viitas Eesti probleemidele: rahvusvaheline konkurentsivõime vähenemine, ekspordi turuosa kaotamine, tootlikkuse kasvu aeglustumine," rääkis Raudsepp "Vikerhommikus".

"Kiire hindade kasv ei puuduta meid ainult tarbijatena, et peame toidupoodi jätma pea 1,4 korda rohkem raha kui kaks aastat tagasi, vaid ka ettevõtete kulude tase on kerkinud. Võime loota, et ekspordi sihtriikides olukord paraneb ja nõudlus kasvab, aga kas me oleme siis eksportturgudel teretulnud oma kallimate tootmiskuludega? Sellise kulubaasi pealt ei tohiks enam loota eksportturgude taastumisele. Senist seisu enam tagasi ei tule," rääkis Raudsepp.

Raudsepp ütles ka, et see kriis ei ole majanduskriis. "Seega ei tasu oodata, et see kriis iseenesest laheneks või et me oleme majanduskriisi langufaasis ja küll ta ise mööda läheb. Majandusel polnud häda midagi, Covid-19 kriisist taastus majandus väga kiiresti. Praegu on probleemiks poliitika, aga siin ei tasu Eesti poliitikutel asja isiklikult võtta. Tehtud on poliitilised otsused, nagu rahatrükk, järsk intressimäärade tõstmine, alustatud on sõdu, tehtud sanktsioone ja vastusanktsioone, suletud on rohepöörde käigus elektrijaamasid, millel pole alternatiive. Neid otsuseid pole teinud ettevõtjad," rääkis Raudsepp.

Lihtsalt taastumisele, kriisi lõppemisele Raudsepa sõnul loota ei saa. "Meid on viidud teistsugusesse keskkonda ja siin jätkamiseks peame läbi viima reformid. Kasvatama tootlikkust ja suutma luua lisandväärtust majanduses. Majanduse käivitamise nupp on ettevõtjate käes, aga need muudatused võtavad aega.

Valitsusest sõltub majanduskeskkond," lausus Raudsepp.

Raudsepp ütles, et masu-aegne majanduskriisi pikkus saab seekord löödud.

"Meie naabrite tulemused on paremad - Läti ja Leedu näiteks -, kuid tänavusi majandusnäitajaid vaadates Eestile tõusu ei saa ennustada," ütles Raudsepp.

Raudsepa hinnangul lahendavad olukorra ettevõtjad, aga nad vajavad kindlust; seda, et neid ei takistataks ja et neile ei seataks koormusi. Eestil tuleks ringi vaadata ka väärtusepõhised suundumused, pakkus Raudsepp.