Iisraeli armee rünnakus sai surma Hezbollah' tippjuht

Liibanoni meedia avaldas pildid põlevast autost, millega Ismail ringi sõitis. Meedia teatas, et Iisraeli droon hävitas sõiduki. Iisraeli armee (IDF) teatas, et surma sai Hezbollah' komandör Ismail Yosef Baz.

Hezbollah teatas pärast Ismaili tapmist, et saatis rakette Iisraelis asuva sõjaväebaasi pihta, vahendas The Times.

Ismaili tapmine toimus siis, kui Iisraeli liitlased kutsuvad juudiriiki üles vaoshoitusele. Hiljuti korraldas Iraani islamirežiim Iisraeli vastu suure raketi- ja droonirünnaku. Iisrael on nüüd võtnud sihikule Hezbollah' ja alates oktoobrist on surma saanud mitu selle tippjuhti.

Liibanonis on viimaste kuude jooksul vägivalla tõttu hukkunud vähemalt 365 inimest, nende hulgas on ka 70 tsiviilisikut. IDF teatas, et alates oktoobrist on surma saanud 10 Iisraeli sõdurit ja kaheksa tsiviilisikut.