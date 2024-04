Leht: kulissidetagused jõud ajavad kulla hinda üles

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et kuigi kulla hind purustab rekordeid, siis lääneriikide keskpangad ei aja selle hinda üles. Leht osutab, et hinnatõusu taga on salapärane investor ning mängus võib olla ka Hiina käsi.

Maailmas kasvavad geopoliitilised pinged, kuid Londoni ega USA turul pole näha, et inimesed ostaksid massiliselt kulda kokku. Rahvas kuhjab hoopis bitcoin'e kokku.

Ometi on kulla hind kerkinud ajalooliselt kõrgeimale tasemele, 11. aprillil ületas kulla hind korraks 2400 dollari piiri. Samas ka lääneriikide keskpangad ei kuhja kulda kokku. Seega polegi täpselt selge, milline investor panustab nii suurelt turvaliste varade peale.

"Selle taga pole lääne institutsioon. See on suur mängija, millel on väga sügavad taskud. Ma pole varem sellist ostmist näinud," ütles väljaande Metals Daily juht Ross Norman.

Normani sõnul ei järgi praegu toimuv tavapärast börsiloogikat. Keskpangad ostsid veebruaris 18 tonni kulda, 12 tonni kulda ostis Hiina keskpank. Samas Venemaa müüs kulda.

Hiina kodanikud ostavad samuti kulda kokku, kuna riiki räsib kinnisvarakriis. Samas karmistab kompartei kapitalikontrolli, et piirata raha väljavoolu riigist.

Normani sõnul on kullavool Aasiasse püsinud tavapärasel tasemel. Seega ka Hiina kinnisvarakriis ei aja kulla hinda üles.

The Telegraph kirjutab, et hiljutine hinnatõus võib olla seotud geopoliitikaga. Praegu üritavad kolm riiki rahvusvahelist korda destabiliseerida. Mitu aastat on olnud selge, et Venemaa, Iraan ja Hiina teevad koostööd.

Kolmest riigist tulenev oht muutub üha suuremaks, Venemaa jätkab Ukrainas pealetungi, Iraan ründas hiljuti Iisraeli. Lääs pole aga endiselt end kokku võtnud. Hiina pole aga oma avakäiku veel teinudki. Samas lääne analüütikud leiavad, et kompartei ihub hammast Taiwani peale.

Kullaeksperdid kahtlustavad nüüd, et hiljutise hinnatõusu taga võib olla Hiina. Peking võib selleks kasutada riigi kontrolli all olevaid panku ja erinevaid varifirmasid.

Samas on endiselt võimalik, et hinda ajavad üles ka rahvusvahelised investorid. Võimalik, et valmistutakse selleks, et praegune dollaril põhinev finantssüsteem mureneb. Samal ajal on lääneriigid võlalõksus ning pandeemia ajal kasvas riikide võlakoormus veelgi. Kuld on aga usaldusväärne vara ja kaitseks investoreid tulevase ebakindluse eest.