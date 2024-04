Repsi kaitsja Keres: ministeeriumi rahalist nõuet ei saa tunnistada

Hiljemalt järgmisel nädalal jõuavad lõpule Repsi kohtuasja istungid, oma kõned on pidanud nii ministeeriumi esindaja kui ka prokurör, reedel esitab kohtus kaitsekõne Keres.

Prokurör taotleb endisele haridus- ja teadusministrile Repsile omastamise eest kuue kuu pikkust vangistust ja kelmuse eest aastast vangistust, nii et kergem karistus arvataks kaetuks raskemaga ning ei nõua karistuse täitmisele pööramist, mis tähendab kokkuvõttes aastast tingimisi vangistust.

Kerese sõnul on prokuröri nõudmine täiesti põhjendamatu, sest kuritegu ei ole toime pandud.

Haridusministeerium nõuab Repsilt tsiviilhagiga 118 820 euro tasumist. Keres märkis, et ka seda ei saa kuidagi tunnistada.

"Seda mitmel mitmel põhjusel. Esiteks on väiksemad (rahalised) nõuded juba rahuldatud ja ma tegelikult ei saagi aru, miks ministeerium jätkuvalt nõuab selliste summade maksmist, mis on juba enne kohut isegi ära makstud. Milles see loogika seisneb, ega seda täna (kolmapäeval – toim.) tegelikult kannatanu esindaja ei selgitanud ka," lausus Keres.

Teiseks nõuab ministeerium peaaegu 60 000 eurot selle eest, et Reps kasutas ametiautot isiklikul otstarbel.

"See on täiesti alusetu, sellepärast et ministril ongi õigus ametiautot kasutada isiklikuks otstarbeks ka. See on täiesti ühemõtteliselt selge," märkis Keres.

Kolmandat osa nõudest nimetas Keres finantsiliseks hookuspookuseks.

"Väidetava haridus- ja teadusministeeriumi tööjõu kasutamisega isiklikuks otstarbeks on meie argument see, et Reps ei ole kasutanud haridus- ja teadusministeeriumi tööjõudu ega omastanud seal mitte midagi. Ta ei ole kasutanud haridus- ja teadusministeeriumi tööjõudu enda isiklikuks tarbeks," lausus Keres.

Ministeeriumi esindaja kohtus Marko Kairjak ütles ERR-ile, et ministeerium taotleb lisaks pea 120 000-eurosele nõudele Repsilt ka viivist nõuetelt, mis teisipäeva seisuga on 30 269 eurot.

120 000 eurot nõuab ministeerium Kairjaki sõnul endiselt seetõttu, et selle aluseks olevad asjaolud on samad. "Kohtumenetluse käigus uuritud tõendid kinnitasid hagis aluseks olevaid asjaolusid," lisas ta.

Reps oli varem saanud kriminaalsüüdistuses prokuratuuriga kokkuleppele, et kriminaalasi oportuniteediga lõpetada, kuid haridusministeerium ei nõustunud tsiviilhagi kokkuleppega lõpetama. Prokurör nõudis kohtuasja lõpetamiseks Repsilt ka kokkulepet või lahendit ministeeriumiga, kuid selleni osapooled ei jõudnud. Kerese sõnul pole praegu enam võimalust, et kuidagi jõutaks kohtuvälise lahendini.