Koalitsioon valmistub piirama obstruktsioonilisi vaheaegu

Muudatusettepanekuid, mida hääletada on kokku peaaegu 100.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo ütles enne muudatuste hääletust, et obstruktsiooni ei saa lõputult taluda.

"Kui see on riigikogu aja viitmine ja töö takistamine, siis ka viimane riigikohtu otsus ütles, et riigikogu juhatus sellisel juhul peab tagama, et riigikogu päriselt saaks töötada. Ja eks siis tuleb leida seal mõistlik tasakaal," ütles Keldo.

Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et tegemist on saadiku õiguste rikkumisega

"Riigikohtu varasemat otsust, mis ütleb, et riigikogul on väga suur enesekorralduse õigus – seda lihtsalt kuritarvitakse ja selle sildi all elimineeritakse opositsiooni igasugused ettepanekud ja mõistlik parlamentaarne arutelu," rääkis Seeder.

Opositsioon on soovinud venitada eelnõu arutelu võimalikult pikaks, et sundida koalitsiooni eelnõu lugemist katkestama. Mobiiliga hääletamist võimaldavale eelnõule esitati kokku sadu muudatusi. Põhiseaduskomisjon otsustas osa neist liita.

"Põhiseaduskomisjon leidis, et kirik keset küla on see, et sisulised muudatused saadame ilusti saali ja kõik, kus on tegemist ebasiirate ettepanekutega, näiteks ühe punkti haaval e-hääletuse seadusest välja võtmine, ei ole ilmselt sisuline, sest kui üks nendest juba välja võtta, siis kogu seadus kukub kokku. See on ühe ja sama küsimuse lahendamine, need seoti kokku," rääkis põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras (Eesti 200).

EKRE esimees Martin Helme sõnul kavatseb EKRE küsida muudatuste hääletamist ning võtta vaheaegu. Varasemalt on fraktsioon kasutanud saalis ka helisignaale.

Helme jättis ütlemata, kas midagi sarnast on ka kolmapäeva hilisõhtul kavas, kuid ta lisas, et kui koalitsioon ei austa reegleid, siis ei kehti need ka opositsioonile.

"Ega meie ei pea siin enam ühestki piirangust kinni pidama, sest reegleid enam ei ole. Kui meile tundub, et me peame midagi ette võtma, siis võib-olla võtame," ütles Helme.