ISW: Vene väed liikusid idarindel edasi

Zelenski sõnul pole kahjuks lubatud miljonit mürsku näha olnud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid idarindel edasi.

Vene väed jätkavad Bahmuti rindelõigul asuva Tšassiv Jari ründamist. Vene väed väitsid 17. aprillil, et vallutasid täielikult Bohdanivka asula. Ukraina esindaja teatas, et Vene väed kaotavad rünnakute käigus 40-70 protsenti oma varustusest.

Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi, seda kinnitavad ka 17. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Lahingud käivad veel Umanske, Pervomaiske, Semenivka ja Nevelske, Novobakhmutivka ja Berdõtši lähedal.

Vene väed jätkavad ka Donetski linnast läänes asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 16. aprillil ja 17. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid Krasnohorivkas edasi. Vene väed jõudsid Krasnohorivkas asuva tellisetehaseni. Vene väed väitsid veel, et Vene väed tungisid Novomõkhailivkas mitusada meetrit edasi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pöördus kolmapäeval taas kord Euroopa Liidu riikide juhtide poole palvega toimetada Ukrainale rohkem sõjalist abi ja õhutõrjet.

Poliitilised liidrid on kogunenud Brüsselisse kahepäevasele tippkohtumisele, kus arutatakse välissuhteid ja Euroopa Liidu konkurentsivõimet.

Zelenski nentis, et Venemaa tõkestamine on Euroopa riikide huvides ja rääkis otse ka seni täitmata lubadustest.

"Kahjuks pole me näinud miljonit Euroopa Liidu suurtükimürsku, millest nii palju räägiti," märkis president.

Zelenski ütles varem päeval, kui oli rääkinud NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, et tema riik vajab alliansilt viivitamatut tegutsemist oma õhutõrje tugevdamiseks.

"Olen tänulik peasekretärile ja NATO partneritele nende kohese vastuse eest. Ukraina vajab viivitamatuid samme oma õhutõrje tugevdamiseks," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

Bideni sõnul toetab ta tugevalt Ukraina ja Iisraeli abipaketti

USA president Joe Biden ütles kolmapäeval, et toetab tugevalt Ukrainale ja Iisraelile pikalt viivitatud toetust pärast seda, kui USA esindajatekoja vabariiklaste liider teatas hääletusest abipaketi üle.

"Toetan tugevalt seda paketti, et saada kriitilist toetust Iisraelile ja Ukrainale," ütles Biden avalduses.

"Ma kirjutan sellele seadusele kohe alla, et saata maailmale sõnum: me seisame oma sõpradega ja me ei lase Iraanil ega Venemaal edu saavutada," sõnas Biden.

"Iisraeli ähvardavad Iraani enneolematud rünnakud ja Ukrainat ootavad ees jätkuvad pommirünnakud Venemaalt, mis on viimase kuu jooksul järsult ägenenud. Esindajatekoda peab paketi sel nädalal vastu võtma ja senat peab seda kohe järgima. Ma kirjutan sellele seadusele kohe alla," kuulutas USA president.

USA esindajatekoja vabariiklaste liider ütles kolmapäeval, et hääletus tema ettepaneku üle uuendada Ühendriikide pikka aega topanud sõjalist abi nii Ukrainale kui ka Iisraelile peetakse laupäeval.

"Me eeldame nende seaduseelnõude lõpliku vastuvõtmise üle peetavat hääletust laupäeva õhtul," ütles spiiker Mike Johnson.