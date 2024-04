Ülemkogu lubas kiiret lahendust Ukraina õhukaitse vajadustele

Euoopa Ülemkogu esimese päeva tulemus oli ootuspärane. Euroopa Liidu liidrid ütlesid järeldustetekstis, et toetavad Ukrainat ning mõistavad vajadust pakkuda Kiievile kiiret abi õhukaitsel.

Samas nentisid nii Saksamaa liidukantler Olaf Scholz ja Hollandi peaminister Mark Rutte juba enne kohtumist, et ühtegi käegakatsutavat otsust oodata ei ole. Ehk kolmapäeva õhtul ühegi Patrioti või Iris-T raketikompleksi saatmist ei otsustatud.

Samas vaatavad Ukrainale lähedal asuvad riigid aina enam Lõuna-Euroopa poole. Nimelt on seal asuvates riikides palju õhutõrjekomplekse, mis kaitsevad sisuliselt tühja taevast.

Seepärast on ka nii Ukraina kui ka põhjapoolsete Euroopa Liidu riikide juhid läbi lillede üritanud öelda, et aeg on need Kiievile saata. Kas nii ka läheb, peaks näitama lähinädalad.

Euroopa Ülemkogu president Charles Michel rõhutas ka pärast kohtumist, et tugevate sõnade aeg hakkab otsa saama.

"Meil pole vaja nii palju sõnu. Meil on vaja sõjaväelist varustust. Neil on vaja sõjaväelist varustust. Mõistame, et liikmesriigidel, kellel on veel võimekused, on vastutus saata rohkem õhukaitse süsteeme ja laskemoona," sõnas Michel.

Kuid Euroopa Liidu valitsusjuhid arutasid ka olukorda Lähis-Idas. Micheli sõnul toetatakse Iisraeli enda kaitsmisel täielikult ning Iraani karistatakse rünnaku eest veel.

"Oleme otsustanud kehtestada sanksioonid Iraani vastu. See on selge sõnum. Ja me tahame teha kõik, et kaitsta tsiviilisikuid. Iga inimese elu loeb. Kutsume üles pantvange vabastama. Kutsume üles ka vaherahule," sõnas Michel.

Ülemkogu jätkub neljapäeval konkurentsivõime aruteluga.