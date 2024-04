OTSE kell 10: riigikogu arutab tuumaenergia kasutuselevõttu

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro ütles, et see arutelu on sisuliselt avapauk tuumaenergia osas otsuse tegemiseks Eestis. "Enne otsustamist on tarvis läbida põhjalik debatt ning täna ongi selle esimene ja ilmselt kõige sisukam osa - tuumaenergia töörühma raporti arutelu täiskogus. Tuumaenergia võib olla pikas plaanis osa lahendusest kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja energiakindluse tagamiseks," rõhutas Taro.

Arutelu käigus tutvustab kliimaministeeriumi kiirguse ja tuumaohutuse valdkonna juht Reelika Runnel tuumaenergia töörühma lõpparuannet "Tuumaenergia kasutuselevõtmise võimalused Eestis" kohta.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse juhataja Lauri Tammiste käsitleb tuumaenergia rolli kliimaneutraalse energiatootmise saavutamiseks Eestis aastaks 2050.

Siseministeeriumi nõunik Aigo Allmäe räägib tuumajulgeoleku tagamise aluspõhimõtetest.