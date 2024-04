Otse kell 14: selgub prokuratuuri teenistusliku järelevalve tulemus

Tehtud järeldustest ja ettepanekutest räägivad justiitsminister Madis Timpson ning kriminaalpoliitika asekantsler Laidi Surva.

Märtsi alguses jõudis avalikkusesse terav vastasseis tollase justiitsminister Laaneti ja peaprokurör Andres Parmase vahel. Parmase väitel sekkus Laanet prokuratuuri tegevusse ja survestas teda ka ametist lahkuma.

11. märtsil algatas Laanet allkirjastas käskkirja, millega viiakse prokuratuuris läbi teenistuslik järelevalve. Järelevalve tulemusi kajastava kokkuvõtte esitamise tähtajaks määras minister Laanet 15. aprilli.

16. märtsil kirjutas Eesti Ekspress, et nii 2021.–2022. aastal kaitseministrina kui ka 2023. aastast justiitsministrina on Kalle Laanet küsinud ja ka saanud riigilt korteri üürimise eest hüvitist. Sama laupäeval õhtul teatas Laanet pärast peaminister Kaja Kallasega rääkimist, et astub ajakirjanduses ilmunud kahtluste tõttu ametist tagasi.

18. märtsil algatas keskkriminaalpolitsei Laaneti suhtes ka väärteomenetluse. Uueks justiitsministriks sai endine Viljandi linnapea Madis Timpson.