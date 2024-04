Prantsuse politsei ajas enne olümpiat laiali suure migrandilaagri

Prantsusmaa politsei ajas kolmapäeval laiali Pariisi eeslinnas asuva suure migrandilaagri. Inimõigusorganisatsioonid kritiseerivad võimude tegevust ja kardavad, et niigi kehval järjel olevate inimeste olukord halveneb veelgi.

Inimõigusorganisatsioonid leiavad, et võimud tahavad kodutuid inimesi tänavatelt minema ajada, et Pariis näeks olümpiamängude ajal parem välja.

Hiljuti ajasid võimud laiali migrantide laagri, kus elas ligi 450 inimest. Enamik laagris viibinud migrantidest olid noored mehed. Laagris olid aga ka naised ja väikesed lapsed. Inimõigusorganisatsioonid muretsevad, et need inimesed ei pruugigi jõuda sotsiaalkorteritesse.

Võimud teatasid, et inimeste väljatõstmise operatsioon kestab mitu päeva. Kolmapäeval viidi sunniviisiliselt minema ligi 300 inimest,150 inimest viidi päev varem minema. Paljud migrandid tõsteti bussidesse ja viidi seejärel teistesse linnadesse.

Tegemist oli Prantsusmaa ühe suurima migrandilaagriga. 450 inimese hulgas oli 50 naist ja 20 last. Vähemalt 10 last õppis kohalikes koolides. Laagrisse hakkas palju inimesi saabuma eelmisel aastal, kuna võimud ajasid siis välja kodutud inimesed, kes elasid Ile-Saint-Denis. Seal lähedal paikneb ka olümpiaküla.

Inimõiguslane ja humanitaartöötaja Paul Alauzy hoiatas, et olümpiamängud mõjutavad Pariisi piirkonna kõige kehvemal järjel elavaid inimesi.

Alauzy ütles, et paljud inimesed, kes laagris viibisid, olid pärit Sudaanist, Etioopiast. Neil oli olemas pagulasstaatus või nad olid varjupaigataotlejad. Ta ütles, et paljud inimesed käisid tööl, kuid ei leidnud omale turvalist eluaset.

"Üks sudaanlane näitas oma dokumente, palgalehti. Kuid ta on Prantsusmaal välismaalane ja kui olete sudaanlane, on eluaset võimatu leida. Isegi kui teil on kõik paberid olemas, siis üürileandjad ei võta teid jutule," rääkis Alauzy.

Kriitikud leiavad nüüd, et selline võimude tegevus peegeldab autoritaarsete riikide tegevusmustrit. Valitsuse toetajad samas leiavad, et võimudel pole muud valikut, sest Prantsusmaale saabub üha rohkem illegaalseid sisserändajaid ning nende sissevool kasvab.