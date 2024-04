Soome rahvapensionide kärbe puudutab pigem Rootsis elavaid soomlasi

Soome rahandusminister Riikka Purra ütles kärpeplaane tutvustades, et eeskätt mõjutab 38 miljonit eurot kokkuhoidu toov kärbe Rootsis elavaid soomlasi. Valitsus lõpetab rahvapensioni maksmise välismaal elavatele inimestele.

Rahvapensioni makstakse välismaal umbes 25 000 inimesele, kellest 18 000 elab Rootsis. Soome järgib samas Rootsi eeskuju rahvapensionide kärpimisel, vahendas Yle.

Soome valitsus lähtub otsuse tegemisel EL-i kohtu 2017. aasta otsusest, mida Rootsi on järginud alates eelmise aasta algusest. Kohus tõlgendas, et rahvapension on osa elatusmiinimumi sissetulekust. Seda makstakse inimesele, kes elab riigis, mis seda toetust maksab. Seetõttu leidis Soome valitsus, et rahvapensioni hakatakse tulevikus maksma vaid Soomes elavatele inimestele.

Valitsuse otsus põhjustas Rootsis elavate soomlaste seas segadust. Valitsus pidi teatama, et kärped puudutavad vaid rahvapensione, mitte tööpensione.

Rahvapensioni saab inimene juhul, kui tema tööpension ei ole piisav. Keskmine rahvapension on 130 eurot kuus. Rahvapensioni maksimumsumma on 776 eurot kuus, seda saab inimene, kellel praktiliselt polegi väljateenitud pensioni.

Edaspidi saavadki rahvapensioni ainult Soome püsielanikud, muudatus jõustub aastavahetusel. Muudatusega seotud üksikasjad pole veel täpselt selged, neid valmistab ette tervishoiuministeerium.