Ajaleht Financial Times kirjutab, et Iraani naftaeksport kerkis viimase kuue aasta kõrgeimale tasemele, kuna Hiina ostab islamiriigilt üha rohkem toornaftat.

Naftaeksport toob Iraanile aastas sisse ligi 35 miljardit dollarit. Andmefirma Vortexa teatel müüs Teheran aasta esimese kolme kuu jooksul keskmiselt 1,65 miljonit barrelit päevas. See on kõrgeim tase alates 2018. aasta kolmandast kvartalist. Suur osa Iraani naftast läks Hiinasse, vahendas Financial Times.

Islamiriik ründas hiljuti Iisraeli ning lääneriigid arutavad Teherani-vastaste sanktsioonide karmistamist. Islamiriik on aga sanktsioonidest möödahiilimisel üha osavam. Kolmapäeval kiitles ka Iraani riiklik meedia, et islamiriigi naftatööstus suudab sanktsioonidest mööda hiilida.

Ka USA rahandusminister Janet Yellen tunnistas sel nädalal, et Iraan jätkab naftaeksporti ning selle piiramiseks tuleb rohkem ära teha

"Iraanlased on omandanud sanktsioonidest kõrvalehoidmise oskused. Kui Bideni administratsioon tõesti tahab mõju avaldada, peab ta keskenduma Hiinale, ütles analüüsifirma Rapidan Energy Group tippjuht Fernando Ferreira.

Analüütikud siiski eeldavad, et Washington ei taha täielikult Iraani naftaeksporti lämmatada, kuna Teherani-vastaste sanktsioonide karm jõustamine võib destabiliseerida nii globaalset naftaturgu kui ka USA ja Hiina suhteid.