Sander Andla: volikogu juhi kohast loobumine oli mu enda idee

Te olete ilmselt järgmine Kesklinna linnaosa vanem, kas ärevus on suur?

Kas nüüd just ärevus, aga pigem ootusärevus, et saaksime toimetama ja tegutsema hakata.

Või on tegemist pettumusega, sest eile me veel teadsime, et teist saab Tallinna volikogu esimees?

Ei, pettumuse tunnet kindlasti ei ole. Tegelikult mina olingi selle ettepaneku autor, et pakkuda volikogu esimehe koht hoopis Toomas Kruusimäele. Pärtel-Peeter pakkus mulle algul volikogu esimehe rolli, see väljakutse tundus mulle ka selline, mille võtan vastu. Ma olen ju töötanud Reformierakonna fraktsiooni aseesimehena. Esmalt see tundus kõik loogiline.

Aga mõtlesin ka, et volikogu ilmselt ikkagi vajaks kogemustega ja väärikamat inimest, nagu lugupeetud koolijuht kahtlemata on. Kesklinna vanemaks olek annab võimaluse kohapeal rohkem toimetada ja käegakatsutavat ära teha. Elan ise kesklinnas ja see väljakutse tegelikult tundus ka isiklikus plaanis põnevam. Nii et minu meelest on see väga asjakohane ja mõistlik vahetus.

Saate kinnitada, et see oli puhtalt teie isiklik otsus, et te loobute Tallinna volikogu esimehe kohast.

See oli puhtalt isiklik otsus, loomulikult volikogu esimehe valib ju volikogu. Aga jah, see oli minu enda idee, et toimetada hoopis linnaosas.

Kui palju on teie otsusega seotud see, et vangerdati ümber ka linnaosavanemate kohti? Vähemalt ühele teie koalitsioonipartnerile ei sobinud Ülle Rajasalu Pirita linnaosa vanemana. Seega pidite kogu komplekti uuesti ümber mängima.

Ülle Rajasalu tegi selle otsuse loobuda nooremate kasuks ikkagi ise. See oli tema soov anda võimalus kohapeal toimetada nooremale, energilisemale särasilmsemale inimesele. Üldiselt tava on ju see, et koalitsioonis iga erakond oma personalivalikud langetab iseseisvalt. Reformierakond ei ole kellelegi ette kirjutanud, kelle nad võivad abilinnapeadeks, linnaosavanemateks välja pakkuda.

Ülle tegi meeskonna mõttes väga väärika sammu ja tema Pirita kogemust on meil meeskonnas väga vaja. Ja volikogu liikme koht on ju väga oluline linna juhtimises. Tema poolt oli see suur samm. Ma ei ole nõus ka selle konstruktsiooniga, mis ajakirjanduses on esitatud, et Ülle jäi pingile või et jäi kohast ilma. Kui ta ei oleks soovinud nooremale ametikohta üle anda, siis seda juhtunud ei oleks.

Kõrvalt vaadates on see lihtsalt kummaline, kui pühapäeval olete te nõus olema volikogu esimees ja Ülle Rajasalu on nõus olema Pirita linnaosa vanem, aga nüüd järsku te mõlemad avastate, et tahaks olla hoopis kusagil mujal.

Jah, oleneb, kust nurgast vaadata. Teiseltpoolt pühapäeval valiti ära linnapea ja kinnitati ametisse linnavalitsus. Teised valikud – volikogu esimees, linnaosavanemad – need seisavad veel ees. Ja alati ei peaks kartma ka teha teatavaid korrektuure, kui ise tunned, et võib-olla oleks algsest lahendusest on veel mõni parem lahendus. Ma arvan, et tingimata ei pea võtma iga asjaga seda hoiakut, et kui on otsustatud, siis olgugi nii.

Kes tegi selle otsuse, et pakkuda teile volikogu esimehe koht?

Mulle helistas Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere, kelle ülesanne oligi nii-öelda vastutusvaldkonnad paika panna, see oli tema ettepanek.

Miks ta tegi selle ettepaneku just teile? Ise te ütlesite, et teil on väike kogemus ja te olete hästi noor inimene. Kas põhjus oli selles, et teistel on kindlad töökohad olemas aga teil on erakondlik mitte väga kindel sissetulek? Teile on mugav pakkuda volikogu esimehe kohta?

Ei, selle konstruktsiooniga ma ka ei nõustu. Võib-olla ma enne sõnastasin valesti, et mul on väike kogemus. See võib-olla ei ole päris õige. Ma tegelikult töötasin 2017 kuni 2021 volikogus Reformierakonna fraktsiooni nõunikuna. Sealt alates olin fraktsiooni aseesimees. Ja ma arvan, et see oli ka see taust, miks mulle see ettepanek tehti. Lihtsalt Toomas Kruusimägi on olnud volikogus minust rohkem ja tal on ka pikem kogemus koolijuhina.

Aga mis seda sissetulekut puudutab, siis ma kindlasti ei hakka ühtegi tööd võtma vastu puhtalt palga pärast. Mul on ka ju täna olemas tegelikult ametikoht, töötan igapäevaselt Reformierakonna kommunikatsioonijuhina. See on üsna põnev amet, selles mõttes ei olnud mul mingit valu võtta vastu tasuv töökoht. Ma oleks olnud ka väga rahul hoopis sellega, kui oleks jäänud ise volikogu fraktsiooni aseesimeheks ja jätkanud tööd kommunikatsioonijuhina. Aga kuna avanes võimalus ka linnaosas toimetada, siis see võimalus tundus jube põnev. Mind motiveerib võimalus midagi ise ära teha ja uusi teadmisi hankida.

Kui suurt rolli mängis selliste ümberotsustamiste puhul see, et praegustele Tallinna koalitsioonierakondadele tuli see võimupööre natukene ootamatult? Keskerakond lagunes kõikide silme all ära ja oli võimalus moodustada uus võimuliit. Ja ametikohtade jagamisel läks rabistamiseks?

Selle vahetuse lükkas käima Porto Franco teemaline ringkonnakohtu otsus, mille peale opositsioonierakonnad andsid umbusalduse ja sotsiaaldemokraadid tulid sellega kaasa.

Läbirääkimised kestsid üle kahe nädala, seda lepet ei tehtud kiirustades. Ja mis ametikohti puudutab, siis eks esmalt võib-olla midagi oleks võinud võtta rahulikumalt. Aga kuna vastutusvaldkondade jaotus lepiti kokku reede õhtuks ja kuna pühapäeval juba volikogus valiti linnapea ja abilinnapead, siis laupäev oligi see päev, mil neid valikuid inimeste suhtes hakati tegema.

Kas teil Pärtel-Peeter Pere vastu teil mingit vimma ei ole, et teie nimi kisti avalikkuse ette, teil olid suured ootused ja nüüd maandute kesklinna vanema töökohal?

Mul ei ole Pärtel-Peeter Pere suhtes mitte mingit vimma, vastupidi, meil on olnud alates sellest hetkest, kui temast sai meie fraktsiooni esimees, väga hea koostöö. Oleme saanud ka isiklikult täitsa headeks sõpradeks omavahel, ja kesklinnavanema roll ei ole ju mingisugune lohutusauhind.