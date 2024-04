Väiksemad linnud võivad lumesaju korral toiduhätta jääda

Silma õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valker rääkis, et Eestis looduslikult kasvavad taimed ei ole enamasti öökülmadele nii tundlikud kui paljud aedades leiduvad kultuurtaimed. Valkeri sõnul oleks olukord taimedele ohtlikum, kui külmalaine oleks tulnud näiteks aprilli asemel hiliskevadel.

"Looduses põhjustab suuremat kahju öökülm, mis tuleb praegusest hiljem. Kui tulevad maikuus miinuskraadidega ilmad, siis selleks ajaks on loodus kaugemale arenenud – kui näiteks mustikas õitseb, taimed on kaugemale arenenud – siis need kahjud on suuremad," lausus ta.

Valker ütles, et mõnekraadine öökülm pole lindude jaoks tingimata midagi väga hullu. Probleemid võivad tekkida väikestel lindudel, kui mõnel pool Eestis peaks maha sadama lumekiht, mis takistab neil toidu otsimist.

"Linde mõjutab kõige rohkem see, kui halvenevad toitumistingimused. Eriti oluline on see väikestele lindudele, kes võrreldes oma tavapärase kehakaaluga söövad ära päevas suurema koguse toitu kui suuremad linnud," lausus Valker.

Kuna kevadine külmalaine veekogusid uuesti jääkaane alla ei pane, siis veelindude toitumist see Valkeri sõnul segada ei tohiks.