Oluline reedel, 19. aprillil kell 8.29:

- Kõikjal Ukrainas oli taas kuulda õhuhäiresireene;

- CIA juht: Ukraina võib ilma USA abita aasta lõpuks sõja kaotada;

- Inimõigusaktivist FT-le: sõda Ukrainas on ellujäämissõda.

Venemaal kukkus alla pommitaja Tu-22M3

Venemaa võimud teatasid reedel, et Stavropoli krais kukkus alla pommitaja Tu-22M3. Võimud väidavad, et piloodid katapulteerusid, vahendas Ukrainska Pravda.

Meedias levivad väited, et lennuk kukkus alla siis, kui see saatis Ukraina suunas rakette.

Kõikjal Ukrainas oli taas kuulda õhuhäiresireene

Väljaanne Ukrainska Pravda teatas, et reede varahommikul oli kõikjal Ukrainas taas kuulda õhusireene.

CIA juht: Ukraina võib ilma USA abita aasta lõpuks sõja kaotada

USA Luure Keskagentuuril (CIA) juht William Burns ütles, et esindajatekoda peab täiendava sõjalise abi Ukrainale heaks kiitma. Burns hoiatas, et ilma USA abita võib Ukraina 2024. aasta lõpuks sõja kaotada.

"See on tegelikult küsimus, kas meie vastased mõistavad meie sihikindlust ning kas ka meie liitlased ja partnerid mõistavad seda," ütles Burns.

Burns tõi välja, et USA toetusega suudaks Ukraina rinnet hoida. Ukraina relvajõudude ülema Oleksandr Sõrskõi ütles 13. aprillil, et olukord rindel on halvenenud ning Vene väed liiguvad Tšassiv Jari suunas.

Inimõigusaktivist FT-le: sõda Ukrainas on ellujäämissõda

Sõda Ukrainas ei ole sõda maa pärast, vaid ellujäämissõda ja mitte ainult Ukraina rahva jaoks, avaldas neljapäeval väljaande Financial Timesi kolumnis arvamust inimõigusaktivist Oleksandra Matvitšuk.

"Venemaa seisukoht on, et Ukrainat, ukraina keelt ja kultuuri ning ukrainlasi pole olemas," kirjutas 2022. aasta Nobeli rahupreemia laureaat, kodanikuvabaduste keskuse juht ning sõja- ja rahuaruannete instituudi juhatuse liige Matvitšuk.

"Ameeriklaste 60 miljardi dollari suurune abipakett on mitu kuud seisma jäänud, sest ameeriklaste jaoks on see sisepoliitiline võitlus, aga meile ukrainlastele on see elu ja surma küsimus. Ma tean seda, sest me näeme seda iga päev," ütles Matvitšuk.

Alates täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris on Ukrainas dokumenteeritud tuhandeid Venemaa sõjakuritegusid.

"Need on mõrvad, vägistamised ja piinamised – peksmine, küünte mahakiskumine, elektrišokid suguelunditele. Ühel naisel, kellega ma rääkisin, kaevati lusikaga silm välja. Praeguseks oleme dokumenteerinud 68 000 kuritegu. Kuid see on vaid jäämäe tipp, sest sellised kuriteod on kesksel kohal nii sissetungi meetodis kui ka eesmärgis. See on Venemaa seisukoht, mille president on korduvalt selgeks teinud, et Ukrainat ja ukrainlasi pole olemas," rõhutas Matvitšuk.

"Ainus lahendus on Venemaa ja see autoritaarne ideoloogia tagasi lüüa. Tuleb vastu pidada ja ukrainlased teevad seda julgelt. Sõda on kohutav, kuid ukrainlased teavad, mida Venemaa toob. Selge enamus elanikkonnast toetab võitluse jätkamist nii kaua kui vaja," märkis inimõiguslane.

"Austame Ameerika poliitikat. Teame, et igal riigil on oma prioriteedid ja finantsprobleemid. Oleme tänulikud helde toetuse eest, mida oleme seni saanud Ühendriikidelt, Euroopalt ja teistelt riikidelt üle maailma. Seda nii valitsustelt ja ka tavakodanikelt. Aga praegu on meil vaja veelgi rohkem abi," lisas Matvitšuk.

Matvitšuk rõhutas, et sõda Ukrainas ei ole sõda maa pärast, vaid sõda ellujäämise nimel. Veelgi enam, mitte ainult Ukraina rahva, vaid ka põhiväärtuste - inimõiguste, demokraatia ja vabaduse - ellujäämiseks.