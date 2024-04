Sõja 786. päev: Venemaa teatas Ukraina droonirünnakust kaheksas oblastis

Oluline laupäeval, 20. aprillil kell 22.25:

- USA esindajatekoda kiitis Ukraina abipaketi heaks;

- Leedu andis Ukrainale L-39 lahingulennuki;

- NYT: Vene väed hävitasid Ukrainas kahe kuuga 31 USA Abramsi tankist viis;

- Briti luure: Ukraina lasi Vene pommitaja alla ilmselt S-200 süsteemiga;

- Venemaa teatas Ukraina droonide tõrjumisest kaheksas oblastis;

- Ukraina teatel korraldas Venemaa viimase ööpäeva jooksul üle 100 õhurünnaku;

- Ukrainas sai surma Vene propagandaväljaande Izvestija sõjakorrespondent;

- Valge Maja luba Ukraina relvaabi kohe teele panna, kui kongress paketi heaks kiidab;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 750 sõdurit.

USA esindajatekoda kiitis Ukraina abipaketi heaks

USA kongressi esindajatekoda hääletas laupäeval heaks abipaketi Ukrainale.

Esindajatekoda kiitis 60,8 miljardi dollari suuruse abi andmise Ukrainale heaks 311 häälega, nende seas oli 210 demokraati ja 101 vabariiklast. Vastu oli 112 esindajatekoja liiget.

Senatis toimub hääletus lähipäevil ning USA president Joe Biden on lubanud allkirjastada selle kohe pärast seda.

Ametnikud on USA meediale öelnud, et osa paketis sisalduvast laskemoonast võib Ukrainasse jõuda nädala jooksul pärast abipaketi jõustumist.

Leedu andis Ukrainale L-39 lahingulennuki

Leedu teatas laupäeval uuest sõjalise abi paketist Ukrainale. Leedu kaitseministeerumi teatel on antud varustus juba Ukrainasse jõudnud.

"Me andsime Ukraina relvajõududele üle lahti võetud kerge lahingulennuki L-39ZA Albatrosi," ütles ministeerium ja märkis, et seda lennukit kasutas Leedu armee hävitajate juhtimisohvitseride koolitamiseks, kes tagavad pilootide lahinguvalmiduse.

NYT: Vene väed hävitasid Ukrainas kahe kuuga 31 USA Abramsi tankist viis

Viimase kahe kuu jooksul on Venemaa väed löönud Ukrainas rivist välja 31 USA antud M1 Abramsi tankist viis, vahendas The New York Times USA ametniku sõnu. Need tankid saatis USA Ukrainasse eelmise aasta sügisel.

Ajaleht märgib ka, viidates Austria sõjaväeinstruktor kolonel Markus Reisnerile, et lisaks on vähemalt kolm tänavu aasta alguses rindejoonele saadetud tanki saanud mõõdukaid kahjustusi.

Oryx portaali andmetel on täiemahulise sõja jooksul hävinud või vastase kätte langenud 796 Ukraina lahingutanki ning Venemaa on kaotanud üle 2900 tanki.

The New York Times märgib, et tanke on võimalik droonide abil rivist välja lüüa.

"Droonisõda Ukrainas, mis on muutmas kaasaegset sõjapidamist, on hakanud andma surmavaid lööke USA sõjalise võimsuse ühele sümbolile, tankile, ning ähvardab ümber kirjutada seda, kuidas neid tulevikus konfliktides kasutatakse," kirjutab leht.

Reisner ütles, et mitmel puhul kasutatakse droone miinide või tankitõrjerakettide läbi kahjustada saanud tankide n-ö lõplikuks rivist välja löömiseks nii, et neid ei saaks lahinguväljalt minema viia ja parandada.

Briti luure: Ukraina lasi Vene pommitaja alla ilmselt S-200 süsteemiga

Briti luure analüüsis teateid Vene strateegilise pommitaja Tu-22M3 allalaskmisest selle nädala reedel.

Luure sõnul on peaaegu kindlad teated, et lennuki allatulistamiseks kasutati S-200 raketti ning et tegemist oli järjekordse eduka Ukraina rünnakuga Venemaa õhujõudude vastu.

"Seda süsteemi kasutati tõenäoliselt tänavu 23. veebruaril Venemaa A-50 allatulistamiseks," märgib luure ülevaade.

Briti kaitseministeeriumi märgib, et tegemist on esimese korraga, kui Ukraina õhutõrjesüsteem strateegilise pommitaja alla laseb. Ministeeriumi andmetel on Venemaa praeguseks kaotanud tõenäoliselt vähemalt 100 lahingulennukit.

Reedel kukkus Venemaal Stavropoli krai kohal alla Tu-22M3 pommitaja. Venemaa kasutab selliseid lennukeid Ukraina ründamiseks. Venemaa teatel piloodid katapulteerusid, üks meeskonnaliige sai surma, kaks on haiglas ning üht meeskonnaliiget otsitakse.

Ukraina õhujõudude esindaja Nikolai Oleštšuk ütles, et Ukraina relvajõudu hävitasid koostöös luurega esimest korda Vene Kh-22 tiibrakettide kandja Tu-22M3.

Ukraina luurejuhi sõnul varitsesid Ukraina sõjaväelased lennukit nädal aega.

Venemaa teatas droonide tõrjumisest kaheksas oblastis

Venemaa kaitseministeerium teatas laupäeval, et Vene õhutõrje tulistas öösel kaheksas oblastis alla kokku 50 Ukraina drooni.

Belgorodi oblastis lasti väidetavalt alla 26 drooni, Brjanski oblastis kümme drooni, kaheksa Kurski oblasti kohal, kaks Tuula oblasti ning vähemalt üks droon Smolenski, Rjazani, Kaluuga ja Moskva oblasti territooriumi kohal.

Varem oli Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz sotsiaalmeedias teatanud kuue drooni allatulistamisest ning tulekahju puhkemisest ühel taristuobjektil.

Поблизу Брянська в РФ горить підстанція, повідомляють про атаку дронів pic.twitter.com/QNMj1gqcKG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2024

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas Porozi küla sattumisest Ukraina droonirünnaku alla ning kahe kohaliku elaniku hukkumisest. Tema sõnul süttis kahes plahvatuses üks elumaja, milles asunud mees ja naine surid tulekahjus.

Smolenski oblastis süttis drooni rusude allakukkumisel kütusemahuti, teatas kohalik kuberner Vassili Anohhin. "Täna umbes kell kaks öösel toimus Ukraina droonirünnak kütusekompleksile, aga õhutõrje lasi kõik droonid alla. Nende rusude allakukkumisel süttis siiski üks mahuti," kirjutas Anohin sotsiaalmeediakanalis Telegram. Tema teada inimesed rünnakus kannatada ei saanud.

Õhuhäire oli ka Lipetski oblastis, kuid laupäeva varahommikul teatas kuberner Igor Artamonov, et häire on lõppenud. Varem oli ta teatanud droonirünnaku tagasilöömisest Lipetski oblastis.

Droonirünnakust teatas ka Kaluuga oblasti kuberner Vladislav Šapša, kelle sõnul sai kahjustusi elektri alajaam. "Öösel sai Malojaroslavetski rajoonis lähedal toimunud drooniplahvatuse tagajärjel kergelt kahjustada alajaam. Inimohvreid ei olnud. Avariimeeskonnad saabusid juba sündmuskohale," kirjutas Šapša kanalis Telegram.

Ukraina: Venemaa korraldas viimase ööpäeva jooksul üle 100 õhurünnaku

Ukraina relvajõudude peastaabi laupäevahommikuse raporti kohaselt tegid Vene väed möödunud ööpäeva jooksul 29 raketirünnakut, 67 õhulööki lennukitelt ning tulistasid 67 korral Ukraina üksusi ja asulaid reaktiivmürskudega.

Viimase 24 tunni jooksul toimusid õhurünnakud Sumõ, Harkivi; Luhanski, Donetski Zaporižžja, Hersoni ja Odessa oblastis. Lisaks oli suurtükitule all enam kui 120 asulat Tšernigovi, Sumõ, Harkivi, Luhanski, Donetski, Zaporižžja, Dnipropetrovski, Hersoni ja Nikolajevi oblastis.

Venemaa rünnakutes Dnipropetrovski oblastis hukkus eelmisel ööpäeval vähemalt seitse inimest.

Ukraina relvajõudude teatel toimus ööpäevaga rindejoonel 102 lahingut või tulevahetust.

Kindralstaap lisas, et ööl vastu laupäeva korraldas Vene armee Ukrainale järjekordse massilise rünnaku, kasutades erinevat tüüpi tiibrakette. Selle rünnaku tagajärjed ei ole veel teada.

Ukrainas sai surma Vene propagandaväljaande korrespondent

Ukraina sõjas sai surma Vene propagandaväljaande Izvestija sõjakorrespondent Semjon Jerjomin, vahendas laupäeval portaal Unian.

Izvestija andmeil sai Jerjomin surmavalt haavata Ukraina droonirünnakus ajal, mil ta filmis reportaaži okupeeritud Zaporižžja oblastis.

Izvestija avaldas Jerjomini viimase reportaaži 17. aprillil. Väljaande Telegrami kanalil avaldati see 18. aprilli öösel. Kus ja millal video filmiti, pole avalikustatud.

Semjon Jerjomin oli kajastanud lahinguid Ukrainas alates Venemaa täiemahulise agressiooni algusest 2022. aasta veebruaris.

USA lubab alustada sõjalise abi Ukrainasse saatmist kohe pärast kongressi kinnitust

Valge Maja loodab, et USA sõjalise abi tarnimine Ukrainale algab viivitamatult pärast täiendava rahastamispaketi heaks kiitmist kongressis.

Allikas: Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre 19. aprilli briifingul, teatas European Pravda

Küsimusele, kui kiiresti hakkab USA pärast kongressi otsust Ukrainale uut sõjalist abi tarnima, vastas Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre reedel toimunud briigifngul: "Kohe".

Ta lisas, et president Joe Bideni administratsioon on korduvalt rõhutanud seadusandjate kiire otsuse vajalikkust.

"Oleme rääkinud, et... nad (Ukraina väed – toim.) on kongressi tegevusetuse tõttu oma positsiooni kaotanud. Kuid oleme väga tänulikud, et näeme, et täiskogu mõlemad parteid liiguvad nüüd. Me tahame selle (abipaketi – toim.) kohe välja saata. [Heakskiit] Esindajatekojaa, senatis, siis presidendi lauale ja ta kirjutab sellele kohe alla," lisas ta.

Jean-Pierre märkis, et Vene liidri Vladimir Putini eesmärk Ukrainas on "üle võtta nende suveräänne territoorium".

"Ja me ei saa seda lubada. Me teame, mis juhtub, kui te ei peata türanni, kui te ei peata diktaatorit ja me ei saa lasta sellel ajalool korduda," resümeeris Jean-Pierre.

Reedel toimus USA Esindajatekojas nelja välisabi paketi, sealhulgas Ukraina seaduseelnõu menetlushääletus, mis esitatakse seejärel esindajatekojale lõpliku heakskiidu andmiseks.

Hääletus toimub laupäeval, 20. aprillil. Sel päeval vaatavad vabariiklaste enamusega esindajatekoja liikmed läbi kõik varem menetluskomisjoni läbinud muudatusettepanekud ning hääletavad seejärel iga eelnõu üle. Senati demokraatidest enamus on lubanud, et ei lükka abipakettide vastuvõtmist edasi.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 750 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 458 580 (võrdlus eelmise päevaga +750);

- tankid 7213 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 13 873 (+21);

- suurtükisüsteemid 11 678 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1046 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 763 (+1);

- lennukid 348 (+1);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9341 (+30);

- tiibraketid 2109 (+13);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 15 717 (+46);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1918 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.