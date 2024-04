Ukraina ründas mitut Venemaa oblastit droonidega

Oluline laupäeval, 20. aprillil kell 7.40:

- Vähemal viie Venemaa oblasti võimud teatasid laupäeva varahommikul droonirünnakutest oma territooriumil;

- Valge Maja luba Ukraina relvaabi kohe teele panna, kui kongress paketi heaks kiidab;

Venemaa viie oblasti võimud teatasid droonirünnakuest

Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz teatas sotsiaalmeedias reede hilisõhtul kuue drooni allatulistamisest ning tulekahju puhkemisest ühel taristuobjektil.

Поблизу Брянська в РФ горить підстанція, повідомляють про атаку дронів pic.twitter.com/QNMj1gqcKG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2024

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas Porozi küla sattumisest Ukraina droonirünnaku alla ning kahe kohaliku elaniku hukkumisest. Tema sõnul süttis kahes plahvatuses üks elumaja, milles asunud mees ja naine surid tulekahjus.

Smolenski oblastis süttis drooni rusude allakukkumisel kütusemahuti, teatas kohalik kuberner Vassili Anohhin. "Täna umbes kell kaks öösel toimus Ukraina droonirünnak kütusekompleksile, aga õhutõrje lasi kõik droonid alla. Nende rusude allakukkumisel süttis siiski üks mahuti," kirjutas Anohin sotsiaalmeediakanalis Telegram. Tema teada inimesed rünnakus kannatada ei saanud.

Õhuhäire oli ka Lipetski oblastis, kuid laupäeva varahommikul teatas kuberner Igor Artamonov, et häire on lõppenud. Varem oli ta teatanud droonirünnaku tagasilöömisest Lipetski oblastis.

Droonirünnakust teatas ka Kaluuga oblasti kuberner Vladislav Šapša, kelle sõnul sai kahjustusi elektri alajaam. "Öösel sai Malojaroslavetski rajoonis lähedal toimunud drooniplahvatuse tagajärjel kergelt kahjustada alajaam. Inimohvreid ei olnud. Avariimeeskonnad saabusid juba sündmuskohale," kirjutas Šapša kanalis Telegram.

USA lubab alustada sõjalise abi Ukrainasse saatmist kohe pärast kongressi kinnitust

Valge Maja loodab, et USA sõjalise abi tarnimine Ukrainale algab viivitamatult pärast täiendava rahastamispaketi heaks kiitmist kongressis.

Allikas: Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre 19. aprilli briifingul, teatas European Pravda

Küsimusele, kui kiiresti hakkab USA pärast kongressi otsust Ukrainale uut sõjalist abi tarnima, vastas Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre reedel toimunud briigifngul: "Kohe".

Ta lisas, et president Joe Bideni administratsioon on korduvalt rõhutanud seadusandjate kiire otsuse vajalikkust.

"Oleme rääkinud, et... nad (Ukraina väed – toim.) on kongressi tegevusetuse tõttu oma positsiooni kaotanud. Kuid oleme väga tänulikud, et näeme, et täiskogu mõlemad parteid liiguvad nüüd. Me tahame selle (abipaketi – toim.) kohe välja saata. [Heakskiit] Esindajatekojaa, senatis, siis presidendi lauale ja ta kirjutab sellele kohe alla," lisas ta.

Jean-Pierre märkis, et Vene liidri Vladimir Putini eesmärk Ukrainas on "üle võtta nende suveräänne territoorium".

"Ja me ei saa seda lubada. Me teame, mis juhtub, kui te ei peata türanni, kui te ei peata diktaatorit ja me ei saa lasta sellel ajalool korduda," resümeeris Jean-Pierre.

Reedel toimus USA Esindajatekojas nelja välisabi paketi, sealhulgas Ukraina seaduseelnõu menetlushääletus, mis esitatakse seejärel esindajatekojale lõpliku heakskiidu andmiseks.

Hääletus toimub laupäeval, 20. aprillil. Sel päeval vaatavad vabariiklaste enamusega esindajatekoja liikmed läbi kõik varem menetluskomisjoni läbinud muudatusettepanekud ning hääletavad seejärel iga eelnõu üle. Senati demokraatidest enamus on lubanud, et ei lükka abipakettide vastuvõtmist edasi.