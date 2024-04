Pühapäeval tuul tugevneb ja võib sadada lund

Pühapäeva öö on pilves selgimistega ning kohati sajab vähest lund ja lörtsi, Kagu-Eestis ka vihma. Paiguti võib olla udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja rannikul valdavalt loode- ja läänetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, sisemaal kohati kuni -6 kraadi. Ja teedel on libedust.

Hommik on vahelduva pilvisusega ning vaid mõnes kohas sajab lörtsi ja lund. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, põhjarannikul kirde- ja idatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi. Ja teed on endiselt libedad.

Pühapäeva ennelõunal sajab kohati vähest lund ja lörtsi, hilisõhtul võib Kagu-Eestis ka vihma tulla. Kirde- ja põhjatuul tugevneb, puhudes 3 kuni 9, õhtupoolikul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 9, tuulele avatud rannikul 1 kuni 3 kraadi.

Uus nädal algab vihma- ja lörtsisajuga. Öine õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +4 kraadi, päeval kerkib kuni 6 kraadini. Teisipäeval võib veel aeg-ajalt vihma ja lörtsi tulla, kuid õhtuks sadu harveneb. Öösel on sooja keskmiselt 1, päeval 3 kraadi.

Kolmapäeva öö on pisut sajune ning õhutemperatuur langeb miinuskraadidesse. Päev tuleb peamiselt sajuta ja sooja on keskmiselt 8 kraadi. Neljapäeval sajab taas mitmel pool vihma, kuid soe püsib.