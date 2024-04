Ukraina president Volodõmor Zelenski tervitas laupäeva õhtul Ameerika Ühendriikide esindajatekojas heakskiidu saanud abipaketti öeldes, et tegemist on väga kaaluka paketiga, mille mõju tunnevad ka Ukraina sõjaväelased eesliinil.

Oluline 21. aprillil kell 7.00:

- USA uurib võimalust saata Kiievi saatkonda rohkem sõjalisi nõunikke.

USA uurib võimalust saata oma Kiievi saatkonda rohkem sõjalisi nõunikke, teatas Pentagoni esindaja kindralmajor Patrick Ryder, vahendas BNS väljaannet Politico.

"Kogu selle konflikti ajal on kaitseministeerium analüüsinud ja kohandanud meie kohalolekut riigis vastavalt julgeolekutingimuste muutumisele. Praegu me uurime võimalust saata täiendavalt mõned nõunikud tugevdama saatkonna kaitsekoostöö bürood (ODC)," ütles Ryder kommentaaris Politicole.

ODC "täidab erinevaid nõustamis- ja abimissioone (mittesõjalisi), ja kuigi büroo on komplekteeritud eranditult kaitseministeeriumi personaliga, asub see USA saatkonnas ja allub missioonijuhile nii nagu ülejäänud saatkond," seletas Ryder.

Ta ei soostunud arutama isikkooseisu konkreetset suurust.

Politico märkis viitega USA ametnikele, et täiendavad sõjalised nõunikud hakkavad toetama logistikat ja järelevalvet relvastusele, mida Ühendriigid Ukrainasse saadavad. Nad aitavad ka ukrainlasi relvastuse hooldamisel.

Zelenski: kasutame USA toetust sõja õiglase lõpu lähemale toomiseks

Ukraina kasutab USA toetust selleks, et tuua sõja õiglane lõpp lähemale, ütles laupäeval president Volodõmõr Zelenski. Ta nimetas USA esindajatekojas heakskiidu saanud abipaketti väga kaalukaks, selliseks, mis tugevdab Ukraina relvajõude ja kaitseb rahumeelset elanikkonda Vene terrori eest.

"Täna saime otsuse, mida ootasime: USA toetuse pakett. Mille nimel me nii vaeva nägime. Väga kaalukas pakett, mida tunnevad meie sõjaväelased eesliinil, meie linnad ja külad, mis kannatavad Vene terrori käes," ütles Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises.

Ta avaldas lootust, et Ukraina abipaketi seaduseelnõu saab ka USA senatis kiiresti heakskiidu ning suunatakse president Joe Bidenile allkirjastamiseks.

"Me hindame iga toetusavaldust meie riigile ja iseseisvusele, meie inimestele ja meie eludele, mida Venemaa nii väga soovib matta rusudesse," ütles Ukraina president.

"Ameerika on sõja esimestest päevadest näidanud oma juhtrolli. Just selline Ameerika juhtroll on eluliselt tähtis selleks, et maailmas säiliks rahvusvaheline kord, mis põhineb reeglitel ja elu ennustatavusel kõigi rahvaste jaoks," ütles Zelenski.

"Kahtlemata kasutame Ameerika toetust, et tugevdada meie rahvast ja tuua lähemale õiglane lõpp sellele sõjale, mille Putin peab kaotama," lausus Zelenski. BNS