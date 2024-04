Hollandis seiskus ajutiselt ühistransport protestiks vägivalla vastu

Ametiühingute algatatud protestiga laupäeva õhtul kell pool üksteist osalesid ka erafirmade bussijuhid.

Tähelepanu juhtimise tõukeks oli eelmisel nädalal toimunud rünnak rongijuhi vastu. Konduktor lükati treppidest alla ja teda löödi korduvalt. Ainuke kahtlusalune on 15-aastane poiss.

Ametiühingute teatel on just rongides kasvanud vägivald töötajate vastu.

"Häbiväärne, et protest on vajalik, kuid mõistan, miks seda teha tuli. See ikkagi tähendab midagi, see on ju sõnum," ütles üks reisija.

"Sõidan igal nädalal rongiga. Näen pidevalt olukordi, kus mõtlen, et see on vastuvõetamatu. Seega on oluline töötajaid toetada," sõnas teine reisija.