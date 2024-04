Pärnu kontserdimaja sai endale esimest korda täiesti uue kontsertklaveri

Pärnu kontserdimaja uhiuut klaverit käisid Saksamaal Hamburgis välja valimas pianistid Sten Lassmann ja Mihkel Poll ning häälestusmeister Andres Leesik.

"Me käisime heade kolleegidega Hamburgis selles kohas, kus kõik maailma kõige paremad kontsertpillid valmivad, ja meile pakutud poolest tosinast tuliuuest Steinway mudelist valisime välja kõige parema pilli, ühehäälselt," rääkis Lassmann.

Klaveri valikul sai spetsialistide hinnangul otsustavaks kaks tähtsat asja.

"Ta on läbivalt ühtlane läbi kõikide registrite – mitte ühtegi registrivahetust ei ole märgata. Ja teine asi, temas olid esindatud sära ja sügavus, mis on tarvis orkestri ees soleerimiseks," selgitas Lassmann.

Lisaks on Lassmanni sõnul uuel klaveril väga eriline pedaal ja klaverimängus on pedaal väga tähtsal kohal.

"Ja seda on nüüd Steinway üks legendaarne peainsener arendanud aastaid ja see on patent, mille nad on võtnud, mis võimaldab seniajani pretsedenditult sujuvaimat ja mis peamine, hääletuimat pedaalivahetust," rääkis Lassmann.

"Me olime Eesti Kontserdis juba tükk aega unistanud, et Pärnu kontserdimajas peaks ka olema ikkagi maailma tippklassi klaver sellepärast, et väga tihti satuvad ka siia maailma tipp-pianistid," ütles Eesti Kontserdi juhatuse liige Kertu Orro, kelle sõnul maksis klaver 200 000 eurot ja raha tuli selleks koguda mitu aastat. Klaveriostu finantseeris Eesti Kontsert ise.

Pärnu kontserdimaja peetakse üheks parima akustikaga kontserdisaaliks Eestis. Kontserdimaja jaoks on aga tegemist nende esimese täiesti uue klaveriga.

"Selles mõttes on see ajalooline moment, sest siiani on olnud ikka tegemist sellise klaverite roteerumisega, et Tallinn on saanud uue klaveri ja siis eelmine on tulnud Pärnusse. /.../ Nüüd on liikumissund vastupidine – Pärnu kontserdimaja vana klaver liigub Tallinnasse," ütles Orro.