Uue nädala algus on sajune ja tuuline

Esmaspäeva öö on pilves selgimistega. Enne keskööd jõuab vihma- ja lörtsisadu Ida-Eestisse ning laieneb sealt edasi lääne poole ja intensiivistub. Lääne-Eestis tuleb sekka ka lund. Kirde- ja põhjatuul tugevneb, puhudes kiirusega 5 kuni 12, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb vahemikku -1 kuni +4 kraadi.

Hommikuks tõmbub taevas pilve. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, lääne pool ka lund. Tuul puhub kirdest ja põhjast 5 kuni 10, iiliti 16, rannikul 7 kuni 14, iiliti 19 meetrit sekundis. Kuna õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +3 kraadi, võivad teed libedad olla.

Päeval on taevas pilves. Sajab vihma ja lörtsi, Lääne-Eestis sekka ka lund ning kohati on sadu tugev. Puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 11, iiliti 15, saartel ja rannikul 10 kuni 15, iiliti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on oodata 0 kuni 5 kraadi.

Heitlik ilm vihma, lörtsi ja lumega püsib ka teisipäeval. Kohati on sadu tugev ning võib ka tuisata. Kui taevas püsib valdavalt pilves töönädala lõpuni, siis sademed muudavad samm-sammul oma olekut. Nimelt on kolmapäeval oodata veel nii vihma kui ka lörtsi, kuid neljapäevast tulevad sajud alla vihmana. Õhutemperatuurid tõusevad ehk kui teisipäeval on sooja keskmiselt vaid 1, siis reedel juba 8 kraadi.