Oluline 22. aprillil kell 13.00:

- USA võib saata raketisüsteeme ATACMS juba lähiajal Ukrainasse;

- Zelenski sõnul tahab Venemaa Tšassiv Jari vallutada 9. maiks;

- Taani annab Ukrainale kõik lubatud F-16 hävitajad.

Budanov: olukord rindel tõenäoliselt lähinädalatel pidevalt halveneb

Olukord rindel tõenäoliselt lähinädalatel Ukraina jaoks pidevalt halveneb, ütles sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov esmaspäeval avaldatud intervjuus.

"Minu arvates ootab meid lähitulevikus üsna raske olukord," ütles Budanov Briti ringhäälingu BBC Ukraina teenistusele.

"Kuid see ei ole katastroofiline ja me peame seda mõistma. Viimsetpäeva ei juhtu, nagu paljud inimesed seda praegu räägivad. Probleemid algavad mai keskpaigast. Ma räägin eriti rindest. Mai keskel, juuni algul saab olema raske periood," hoiatas Budanov.

USA võib saata raketisüsteeme ATACMS juba lähiajal Ukrainasse

USA esindajatekoja poolt heaks kiidetud uue abipaketi raames antakse Ukrainale kaugmaa raketisüsteemid ATACMS, mida saab sisuliselt ära saata nädala jooksul, teatas demokraadist senaator Mark Warner pühapäeval meediakanalile CBS News.

Ukrainas juba asuvad raketisüsteemid ATACMS suudavad tabada umbes 170 kilomeetri kaugusele. Pikema ulatusega versioonide puhul suureneb löögikaugus umbes 300 kilomeetrini.

Abipakett vajab veel senati heakskiitu ja Bideni allkirja. Senat peaks selle küsimuse üle hääletama lähipäevil.

Tänu usaldusväärsele logistikale võib USA sõjaline abi jõuda Ukrainasse väga kiirelt, vahendasid meediakanalid Associated Press ja New York Times juba päev varem Pentagoni pressiesindajat Patrick Ryderit.

Zelenski sõnul tahab Venemaa Tšassiv Jari vallutada 9. maiks

Venemaa kavatseb Donetski oblastis asuva Tšassiv Jari vallutada 9. maiks, kuid kui Ukraina relvajõud vastu peavad, siis see neil ei õnnestu, ütles pühapäeval president Volodõmõr Zelenski intervjuus meediakanalile NBC News.

Zelenski andmetel kavatseb Venemaa 1. juuniks mobiliseerida 300 tuhat võitlejat ja enne 9. maid Tšassiv Jari hõivata.

Ka sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Lahingud käivad Tšassiv Jarist kirdes asuva Bohdanivka lähistel. Ukraina esindajad kinnitasid, et Vene väed pole Tšassiv Jaris kanda kinnitanud.

Üks Ukraina ohvitser teatas, et riigi väed suudavad Tšassiv Jari kaitsta ning Vene väed pole veel ka Ivanivsket (Tšassiv Jarist kagus) täielikult vallutanud. Tšassiv Jari suunal tegutsevad ka Vene Spetsnazi üksused. Samuti asuvad piirkonnas veel ka Vene õhudessantväelased (VDV).

Taani annab Ukrainale kõik lubatud F-16 hävitajad

Taani annab Ukrainale kõik varasemalt lubatud hävitajad F-16 ja need peaksid kohal olema sel suvel, ütles pühapäeval Taani suursaadik Ukrainas Ole Egberg Mikkelsen.

Intervjuus veebiväljaandele WeAreUkraine küsiti diplomaadilt, kas Ukraina peaks muretsema hiljutiste uudiste pärast, et Taani müüs Argentinale 24 seda tüüpi hävitajat.

"Ärge muretsege, sest Ukrainale saadetakse kindlasti lennukeid. See on kogu meie F-16 lennukipark, mis on praegu kasutusest kõrvaldatud, kuna saame uue põlvkonna F-35 lennukid," kinnitas Mikkelsen.

Suursaadiku sõnul toimetatakse osa hävitajaid Argentinasse, kuid Ukraina saab selle arvu, milles kokku lepiti.

"Pole põhjust muretseda, sest F-16 tarnitakse nagu lubatud," rõhutas Mikkelsen.

Eelmisel suvel teatas taani 19 USA hävitaja F-16 andmisest Ukraina armeele.

Taani teatas eelmisel nädalal ühtlasi uue, ligi 300 miljoni euro väärtusega sõjalise abi paketi eraldamisest Ukrainale, raha kasutatakse muu hulgas laskemoona ja droonide ostmiseks ning raketikomponentide tootmiseks.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 730 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 460 260 (võrdlus eelmise päevaga +730);

- tankid 7236 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 13 904 (+8);

- suurtükisüsteemid 11 736 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1046 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 768 (+1);

- lennukid 348 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9384 (+5);

- tiibraketid 2117 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 15 812 (+27);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1934 (+8).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.