FT: EL kutsub Madridi ja Ateenat üles tarnima Ukrainale õhutõrjesüsteeme

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Kreeka ja Hispaania jäid Euroopa Liidu (EL) ja NATO surve alla, kuna liitlased tahavad, et Madrid ja Ateena saadaksid Ukrainale juurde õhutõrjesüsteeme.

Kiiev palus aprilli alguses, et lääneriigid saadaksid Ukrainale seitse õhutõrjesüsteemi. Ukraina soovib saada USA-s toodetud Patriot süsteeme või siis vähemalt NSVL-is toodetud S-300 süsteeme.

Venemaa jätkab Ukraina linnade ja taristu pommitamist. Ukraina president pöördus pühapäeval taas lääne poole, et liitlased saadaksid Ukrainale õhutõrjesüsteeme.

"Patriote saab õhutõrjesüsteemideks kutsuda ainult siis, kui nad töötavad ja päästavad elusid, mitte ei seisa kuskil laos," kirjutas Zelenski pühapäeval sotsiaalmeedias.

Seni on ainult Saksamaa teatanud, et tarnib ühe Patriot süsteemi. EL-i liikmesriigid on nüüd pööranud pilgu Hispaania ja Kreeka poole. "EL-i liidrid kutsusid eelmisel nädalal Brüsselis toimunud tippkohtumisel Hispaania ja Kreeka peaministreid üles andma mõned oma süsteemid Ukrainale," ütlesid asjaga kursis olevad inimesed ajalehele Financial Times.

Kahele riigile kuulub ligi kümmekond Patriot süsteemi. Nende vajadus õhutõrjesüsteemide järele pole nii suur kui Ukrainal, kuna ei seisa silmitsi otsese ohuga.

"Me kõik teame, kellel need on (õhutõrjesüsteemid), me kõik teame, kus nad on. Me kõik teame, kes neid tegelikult vajab," ütles üks asjaga kursis olev inimene.

Ka Poolal ja Rumeenial on Patriot süsteemid, kuid nende geograafilise asukoha tõttu avaldatakse neile vähem survet.

Ukrainal on praegu vähemalt kolm Patriot süsteemi, lähiajal peaks jõudma riiki veel üks süsteem. Ukraina kasutab ka NSVL-is toodetud süsteeme, nagu S-300 ja S-200. Ühe sellise süsteemiga toodi eelmisel nädalal alla Venemaa pommitaja Tu-22M3.

Eeldatakse, et Kiiev tunneb nüüd huvi Kreeka S-300 süsteemide vastu. See õhutõrjesüsteem kuulub juba Ukraina vägede arsenali ja ukrainlased oskavad seda efektiivselt kasutada.

"On riike, kes ei vaja kohe praegu oma õhutõrjesüsteeme, kui väga aus olla," ütles üks EL-i diplomaat.