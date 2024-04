Repsi kaitsjad nõuavad õigeksmõistmist ja 260 000 eurot hüvitist

Mailis Repsi kaitsjad Andri Rohtla ja Paul Keres taotlevad Repsile rahalist hüvitist selle eest, et talle esitatud süüdistuse tõttu ei olnud tal võimalik jätkata tööd riigikogus. Selle hüvitise suuruseks on 259 527,36 eurot, mis on võrdne riigikogu liikme nelja aasta palgaga, kirjutab Delfi.

Teiseks rikkus Repsi kaitsjate hinnangul kriminaalasja varasem prokurör Denis Tšasovskih süütuse presumptsiooni, kui esines saates "Ringvaade" ja rääkis seal Repsi vastu esitatud süüdistusest. Kaitsjad nõuavad, et riik peab heastama tekitatud kahju esmalt vabandusega, mis peab olema avaldatud nii "Ringvaates", "Aktuaalses kaameras" kui ka ERR-i uudisteportaalis. Tšasovskihi avalduste eest taotlevad kaitsjad ka mittevaralise kahju hüvitamist kohtu äranägemisel õiglases ulatuses.

Reps ütles enda lõppsõnas, et nelja aastaga on toimunud tema ühiskondlik tühistamine.

"Unistus, et Eestis on võimalik uurimise all või lausa kohtu all olles edasi eksisteerida on täiesti väär. Inimese tühistamine on nii põhjalik, et isegi erasektori esindajad, rääkimata siinkohal avalikust sektorist, ei julge ühiskonnas põlu all oleva inimesega suhelda," lausus ta.

Reps märkis ka, et prokuratuur oleks temaga oportuniteedile läinud, kuid haridus- ja teadusministeeriumi tsiviilhagi seda teha ei lasknud. Repsi sõnul on ministeeriumi hagi näol tegemist poliitilise kättemaksuga.

Haridusministeerium nõuab tsiviilhagiga Repsilt 120 000 eurot, millele lisandub viivis, mis on praeguseks kasvanud üle 30 000 euro.

Kriminaalasjas taotleb prokurör taotleb Repsile omastamise eest kuue kuu pikkust vangistust ja kelmuse eest aastast vangistust, nii et kergem karistus arvataks kaetuks raskemaga ning ei nõua karistuse täitmisele pööramist, mis tähendab kokkuvõttes aastast tingimisi vangistust.

Repsi kaitsja Paul Keres on ERR-ile öelnud, et prokuröri nõudmine on täiesti põhjendamatu, sest kuritegu ei ole toime pandud.

Kohtunik kuulutab otsuse välja 27. septembril.