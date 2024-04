EL-i ministrid lubavad otsida võimalusi Kiievile täiendava õhukaitse andmiseks

Luksemburgis kogunenud Euroopa Liidu välis- ja kaitseministrid teavad hästi, et Ukraina vajab hädasti täiendavat õhukaitset.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on palunud juurde vähemalt seitset Patrioti õhutõrjekompleksi. Esialgu on ühe lubanud anda Saksamaa. Patriotid on Euroopas veel Poolal, Rumeenial, Rootsil, Hollandil, Kreekal ja Hispaanial. Eelkõige vaadatakse praegu ootusega just Venemaast kaugemal läänes asuvate liitlaste suunas.

"Arvestades seda, et tegemist on päris sõjaga, siis te teate juba, et mulle ei meeldi eriti jagada selgitusi, kes mida, millal ja kus annab. Aga loomulikult te teate ja teab ka Ukraina valitsus, et Hispaania on alati olnud olemas kui vaja ja andnud vajalikku abi. Hispaania on varem andnud õhukaitsevahendeid ja jätkab kõige tegemist selleks, et Ukraina saaks kaitsta oma vabadust, demokraatiat ja

süütuid tsiviilisikuid, kes surevad iga päev pommitamise all," rääkis Hispaania välisminister Jose Manuel Albares.

Kohtumise lõppedes tõdes Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Josep Borrell, et tahe Ukrainat aidata on olemas, aga otsused võtavad endiselt aega.

"Mul ei ole kahjuks Patriote Brüsselis, need on liikmesriikides ja nemad peavad langetama need otsused," sõnas ta.

Borrelli sõnul jõuavad Tšehhi eestvõttel ostetud suurtükimürskude esimesed saadetised Ukrainasse mai lõpus või juuni alguses.

Vastuseks Iraani rünnakule Iisraelile laiendasid ministrid sanktsioone Iraani drooni- ja raketitööstuse vastu.