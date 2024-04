EL-i välisministrid arutavad sanktsioone Iraanile ja Venemaale

Iraanile kehtestatakse uued sanktsioonid pärast rünnakut Iisraelile. Belgia välisministri Hadja Lahbibi sõnul puudutavad need Iraani rahvuskaarti ja Iraani kui droonide tootjat, mida kasutatakse ka Ukraina vastu.

Välisministrid arutavad ka täiendava õhukaitse andmise võimalusi Ukrainale ja uusi sanktsioone Venemaa vastu.

Rootsi välisministri Tobias Billströmi sõnul tuleb sihikule võtta Venemaa varilaevastik.

"14. sanktsioonide pakett Venemaa vastu on üks olulisemaid teemasid, mis peab sisaldama impordikeeldu LNG-le ja ka meetmeid piirata Venemaa varilaevastiku tegevust. Aga eelkõige tahaksin ma rõhutada vajadust, et sõjaline abi jõuaks Ukrainasse, et aidata riiki, mis võitleb praegu ka meie vabaduse ja julgeoleku eest," rääkis Billström.