Haapsalu saadab Ukraina sõpruslinnale korvtõstukiga päästeauto

Haapsalu linn ja Rotary klubi kingivad annetajate abiga Ukrainas asuvale Haapsalu sõpruslinnale korvtõstukiga päästeauto. See on osa kuuendast abisaadetisest, millega Haapsalu oma sõpruslinn Umani toetab.

Sellel, miks Haapsalu kingib korvtõstukiga päästeauto, on konkreetne põhjus. Mullu, veidi peale Haapsalu viimast abisaadetist, tabas ühte Umani kortermaja Vene raketirünnak.

"Seal oli üle 20 hukkunu ja päris mitu last ka. Nende mure oli see, et sellist korvtõstukautot neil lähiümbruses saada ei olnud ja võib-olla sellega oleks midagi päästnud seal, kas mõne inimelu või varingut vähendanud," lausus Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Haapsalu Rotary klubi abiga õnnestus leida Rootsis oksjonile pandud korvtõstukiga kasutatud päästeauto. Selle hankimine läks koos kõigi kuludega maksma umbes 20 000 eurot. Omaette kadalipp oli bürokraatlik asjaajamine, et auto Eestisse jõuaks, sest esialgu oli see müügis üksnes Rootsis kasutamiseks.

"Kui oksjon oli võidetud, siis viie kuu jagu läks kirjavahetust ja siis lõpuks õnnestus kuu aega tagasi Eestisse ära tuua," meenutas Haapsalu Rotary klubi liige Jaanus Arnover.

Alguses oli auto Tallinnas, kus sellele tehti hooldus. Esmaspäeval saabus masin Haapsallu. Lisaks autole toetatakse sõpruslinna ka muu vajaminevaga.

"Neuroloogiahaigla annetab mähkmeid, Rannarootsi ja Karjamõisa lihatööstused konserve. Sel nädalal on Haapsalu volinike seas korjandus käimas ja Haapsalu linn paneb veel natuke raha juurde, ostame köögitehnikat. Põhjus on selles, et Uman on keset Ukrainat ja neil on praegu kuskil 30 000 põgenikku, kes on tulnud ja majutunud neile," lausus Sukles.

Annetajad toetasid Haapsalu sõpruslinna minevat kuuendat abisaadetist umbes 15 000 euroga. Päästeauto stardib Ukraina suunas reedel ja ülejäänud abisaadetis pannakse teele laupäeval.