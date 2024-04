Ilm püsib sajune ja tuuline

Teisipäeval on ilm jätkuvalt talvine, nädala teises pooles läheb soojemaks.

Teisipäeva öö on Eestis pilves, sajab vihma, lörtsi ja lund, kohati on sadu tugev. Lääne pool võib tuisata. Tuul pöördub loodest läände ja edelasse ning ulatub 4 kuni 9, puhanguti 12, rannikul kuni 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +2 kraadini.

Hommik püsib paljudes kohtades lörtsi- ja lumesajuga. On tuisuvõimalus ning teeolud talvised. Puhub edela- ja lääne, Loode-Eestis ka loodetuul 4 kuni 9, puhanguti 12, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 ja +2 kraadi vahel.

Päev on pilves. Aeg-ajalt sajab lörtsi, lund, sekka vihma, võib tuisata. Õhtu poole sadu harveneb ja Lääne-Eestis tekib pilvkattesse selgemaid laike. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +4 kraadini.

Kolmapäev on kohati sajuhoogudega. Öine õhutemperatuur on -2 kraadist +2 kraadini, päeval 3 kraadist 8 kraadini, mandri lõunaosas kuni 11 kraadini.

Neljapäeval levib vihmasadu üle maa lõunast põhja poole. Öö hakul on Põhja-Eestis miinuskraade, pärast keskööd läheb kõikjal soojemaks. Päev toob sooja 5 kuni 12, lõuna pool võimalik, et kuni 15 kraadi.

Reedel ja laupäeval on vihmasadu hooti ning järjest rohkem näitab ennast kevadine päike. Õhk on mõõdukalt soe.