Oluline 23. aprillil kell 8.05:

- Suurbritannia teatab suurest sõjalisest abipaketist Ukrainale;

- ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi;

- Zelenski sõnul rünnati Harkivi teletorni hirmutamiseks;

Suurbritannia teatab suurest sõjalisest abipaketist Ukrainale

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak saabub teisipäeval Poolasse, kus kuulutab välja suure sõjalise abipaketi Ukrainale.

Peaministri büroo andmetel arutab Sunak Varssavis Poola peaministri Donald Tuski ja NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga Venemaa ohtu ja Suurbritannia jõupingutusi Euroopa julgeoleku toetamisel.

Seejärel sõidab Sunak Berliini, et kohtuda Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga.

"Täna välja kuulutatav 500 miljoni naela suurune lisaraha suurendab Ühendkuningriigi sõjalist abi Ukrainale sel majandusaastal 3 miljardi naelani. Seda kasutatakse vajamineva laskemoona, õhutõrje, droonide ja insenerivõime tarnimiseks," täpsustati teadaandes.

Kaitseministeerium saadab ühtlasi suure varustuspaketi, mis aitab tõrjuda Venemaa sissetungi maal, merel ja õhus.

"Ukraina kaitsmine Venemaa jõhkrate ambitsioonide eest on meie julgeoleku ja kogu Euroopa jaoks elulise tähtsusega. Kui Putinil lastakse selles agressioonisõjas edu saavutada, siis ei peatu ta Poola piiril. Ukraina relvajõud jätkavad vapralt võitlust, kuid neil on vaja meie toetust. Ja nad vajavad seda kohe praegu," toonitas Sunak.

Norra teatas esmaspäeval samuti kavatsusest abi Ukrainale märkimisväärselt suurendada.

Ukraina õhutõrje hävitas riiki rünnanud 16 vaenlase droonist 15

Ukraina õhutõrje hävitas ööl vastu teisipäeva nelja oblastit rünnanud 16 vaenlase droonist 15, teatasid õhujõud.

"Sel ööl tulistasid taeva kaitsjad Mõkolajivi, Odessa, Kiievi ja Tšerkassõ oblastis alla 15 Shahedi," seisab õhujõudude teates.

Vene vägi ründas ööl vastu teisipäeva Ukrainat kahe ballistilise raketiga Iskander-M, mis tulistati välja Belgorodi oblastist, ning 16 Shahed-131/136 ründedrooniga, mis saadeti teele Kurski oblastist.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi. Seda kinnitavad ka 22. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid, mis näitavad, et Vene väed jõudsid Otšeretõne kesklinna. Geolokatsiooniga kaadrid viitavad, et Vene väed vallutasid ka piirkonnas asuva raudteejaama. Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed suutsid asula täielikult vallutada.

Zelenski sõnul rünnati Harkivi teletorni hirmutamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval oma õhtuses pöördumises rahva poole, et Vene sissetungijate poolt Harkivi teletorni ründamine oli ilmselge hirmutamine, et okupantide terror oleks näha kogu linnas.

"Sellega püüti ühtlasi piirata Harkivi sidet ja juurdepääsu teabele," vahendas presidendi sõnu uudisteagentuur UNIAN.

President lisas, et praegu käib töö signaali taastamiseks.

Riigipea rõhutas, et Harkiviga sarnaselt vajavad kaitset ka Ukraina teised linnad ja kogukonnad ning eelkõige on selleks vaja õhutõrjesüsteeme Patriot.

"Ja samas peame kahjustama maksimaalselt kõike, mida Venemaa kasutab terrori ja oma sõjalise logistika baasina. Olen tänulik kõigile maailmas, kes on valmis meid selles aitama. Me töötame meie Ameerika partneritega, et suurendada meie suutlikkust ka selles osas," jätkas Zelenski.

Harkivi linnas murdus esmaspäeval Vene raketirünnaku järel teletorn, ütles linnas viibinud AFP ajakirjanik.

"Vene rakett tabas televisioonitaristut," kinnitas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov sotsiaalmeedias.

Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel võis näha torni ülaosa murdumas ja alla kukkumas.