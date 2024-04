"Impulss" kell 20: toidukaubad, mida ostes toetame Vene sõjamasinat

"Impulsi" stuudios võetakse luubi alla toidukaubad, mis on jätkuvalt meie poodides müügil ja mida süües toetame Venemaa sõjamasinat.

Lisaks rullitakse vaatajate eest lahti Esva ja Viči kalapulkasid tootva emafirma Vičiunai grupi kahtlane äritegevus ning küsitakse, miks see ülikasumlik firma alles nüüd on Kaliningradi äriharuga seotult samme hakanud astuma. Lisaks tekib Vičiunai grupi viimaseid tehinguid vaadates küsimus, kas tegu võib olla jokk-skeemiga, mille eesmärk on salamisi jätkata äri Venemaal.

Mida tuleks teha Vene toiduga ja ettevõtetega, kes jätkuvalt seda müüvad, arutavad ajakirjanik ja kodanikuaktivist Maris Hellrand, toiduliidu juht Sirje Potisepp, maamajandusökonoomika professor Rando Värnik ja Coopi toidukaupluste juht Rainer Rothla.