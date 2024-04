Teisipäeval on "Esimeses stuudios" külaliseks rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik.

USA kiitis viimaks heaks Ukrainale eluliselt olulise abipaketi. Milline hind on venitamisel sõja kulule? Ja kas USA ning Euroopa on jätkuvalt Ukraina võidu taga? "Esimeses stuudios" on rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik.

Saatejuht on Liisu Lass.